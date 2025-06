Colpo Inter in Serie A, due opzioni ad affare chiuso

Si è aperta oggi la sessione straordinaria di calciomercato istituita per i club che disputeranno il Mondiale. L’Inter può accelerare per il terzo acquisto

Difficilissimo ripartire dopo una batosta tremenda come quella subita nella finale di Champions League. L’Inter però deve farlo e anche in fretta. Tra poco più di due settimane, i nerazzurri esordiranno nel Mondiale per Club, competizione che il club deve onorare nel miglior modo possibile.

In attesa di definire il futuro di Simone Inzaghi dopo l’incontro previsto nelle prossime ore con la dirigenza, l’Inter deve sfruttare i prossimi dieci giorni per rinforzarsi in vista del Mondiale. Dal 1 al 10 giugno – come saprete – tutti i club che partecipano alla competizione possono chiudere eventuali acquisti grazie all’apposita sessione dedicata che precede di un mese l’inizio di quella estiva, al via dal 1 luglio.

Già da oggi, pertanto, l’Inter può ufficializzare sia l’arrivo di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria che quello di Luis Henrique per il quale è stato raggiunta un’intesa con l’Olympique Marsiglia per 25 milioni. Entrambi si aggregheranno alla squadra per il Mondiale. A loro, potrebbe presto aggiungersi un terzo rinforzo che l’Inter ha individuato in Serie A.

Inter, nuovo acquisto dalla Serie A: sarà l’alternativa a Dumfries

Le indiscrezioni circolate a ridosso della finale di Champions League confermano l’interesse dell’Inter per Jackson Tchatchoua, esterno camerunense del Verona, protagonista di una stagione davvero positiva per rendimento con gli scaligeri. Trentasette le presenze complessive di Tchatchoua, arricchite da 2 gol e 3 assist. Un titolare inamovibile per Dionisi che ha dovuto rinunciare all’esterno solo in due partite per squalifica.

Come accaduto nelle ultime due stagioni con Sulemana (passato al Cagliari) e Noslin (acquistato dalla Lazio) anche nell’ormai prossima sessione di mercato, il Verona dovrebbe cedere uno dei suoi migliori giocatori in organico. Tchatchoua è quello che può garantire il maggior ricavo al club scaligero soprattutto se venissero confermata la cifra con la quale l’Inter sarebbe disposta ad acquistarlo subito.

Più fonti confermano, infatti, un’offerta dell’Inter di 12 milioni che permetterebbe al Verona anche di iscrivere a bilancio una plusvalenza di 10 in quanto Tchatchoua è stato acquistato due anni fa dai belgi dello Charleroi per 2 milioni di euro circa. ll camerunense è un obiettivo anche di Torino e Udinese. L’Inter, comunque, dovrebbe avere al meglio anche grazie a una proposta di ingaggio di 1.5 milioni a stagione con contratto quadriennale.

Esterno destro che spicca per la progressione palla al piede e nei recuperi difensivi, Tchatchoua è l’alternativa ideale a Dumfries. Può adattarsi sia al 3-5-2 che al 4-3-3 con la possibilità di essere schierato sia da esterno a centrocampo che da terzo centrale nella linea arretrata a tre. E’ un classe 2001, pertanto il suo acquisto è pienamente in linea con la prospettiva di svecchiamento dell’organico voluta da OakTree. Nel suo ruolo, peraltro, può essere schierato anche Luis Henrique, garantendo a Inzaghi una doppia opzione a destra.