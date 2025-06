Confronto tra Frattesi e Inzaghi dopo PSG-Inter: cosa è successo | INTERLIVE

Faccia a faccia dopo la finale di Champions: la mezz’ala si aspettava di entrare a gara in corso, ma ciò non è avvenuto

L’umiliazione col PSG in finale di Champions si porta inevitabilmente dietro degli strascichi pesanti. E dei malumori piuttosto evidenti, come quello di Davide Frattesi rimasto per tutti i novanta minuti in panchina.

“Avrebbe meritato di giocare un pezzetto di finale – ha risposto Inzaghi a ‘Sky Sport’ sul mancato impiego della mezz’ala – Dopo aver messo Zalewski e dopo i cambi forzati di Calhanoglu e Bisseck, però, non c’è stata l’occasione perché eravamo sotto 3-0″.

Come raccolto da Interlive.it, dopo la partita c’è stato un confronto franco tra lo stesso centrocampista e l’allenatore nerazzurro. Il classe ’99, autore col Barcellona del gol che ha relagato all’Inter la finale, si aspettava di entrare a gara in corso, magari subito all’inizio del secondo tempo visto il passivo di 2-0.

Il numero 16 ha chiesto spiegazioni sul perché della scelta di tenerlo in panchina per l’intera partita, con Inzaghi che sostanzialmente ha dato le medesime motivazioni riferite a ‘Sky Sport’: alcune sostituzioni erano state per così dire forzate e non prevedibili, vedi quella di Bisseck. A quel punto non vi erano più i margini per un suo ingresso sul terreno di gioco.