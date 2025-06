“Dimissioni Inzaghi”: è finita con l’Inter, l’annuncio dopo la disfatta col PSG

Grande delusione fra i tifosi nerazzurri per il 5-0 rimediato in finale, ora invocano la separazione anticipata con il tecnico piacentino

Una squadra vincente, come inevitabile che sia, crea aspettative altissime. Aspettative simili vanno poi rispettate.

L’Inter aveva intrapreso il proprio cammino stagionale con questa grande responsabilità. Tutti, dai dirigenti ai giocatori, sapevano di dover alzare l’asticella per mantenere vivo il sogno di compiere l’impresa del Triplete.

E laddove quest’impresa non fosse riuscita, portare quantomeno a casa il trofeo più desiderato, quello della Champions League. Tre anni fa la squadra di Simone Inzaghi lo ha letteralmente sfiorato, in una finale combattuta contro il Manchester City di Pep Guardiola. Stavolta, invece, non lo avrebbe meritato neppure contro il peggior PSG.

Perché al di là dell’incredibile profondità con cui la squadra di Luis Henrique ha approcciato alla partita ed ha costruito, mattone dopo mattone, quello straziante 5-0, la squadra del tecnico piacentino non può che fare mea culpa per ciò che non ha funzionato. Praticamente tutto. Come se la finale non l’avesse neanche giocata.

Adesso però, dopo aver visto sfumare la Supercoppa contro il Milan, la Coppa Italia e poi lo Scudetto in favore del Napoli, i tifosi non ne possono più.

Tifosi esausti e delusi: “Inzaghi out”, invocano il cambio allenatore

A poche ore dalla pesante disfatta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, gli appassionati invocano a gran voce le dimissioni di Inzaghi, dando sfogo a tutti i propri dubbi nei dibattiti social.

Inzaghi è stato ed è un grandissimo allenatore sono sicuro che prima o poi alzerà quel trofeo ma non con l’Inter dopo una sconfitta così qualcosa nel gruppo squadra si rompe per sempre ed giusto che presenti le dimissioni — CommX (@Comm2j) June 1, 2025

Inzaghi va ringraziato e salutato, una roba del genere ritornerà negli occhi di tutti al primo pareggio stagionale, e dato che ormai, grazie a lui, ci siamo seduti al tavolo dei grandi, l’asticella è alta ma le risorse e soprattutto le idee sono poche. — Pec84⭐⭐ (@Pec8406) June 1, 2025

Inzaghi è il colpevole numero 1.

Il Psg ha corso 10km in meno dell’Inter, vuol dire che i Ragazzi del 5 a 0 hanno corso dietro la palla a vuoto per 90 minuti, vuol dire che le posizioni tattiche in campo, l’Inter, non le ha mai lette

E poi, cambi ruolo per ruolo, mai una scossa — FaustoRuzzon (L’Allegro) (@FasutoR) June 1, 2025

Pur essendo diventato un suo sostenitore nel tempo, reputo impossibile ripartire da #Inzaghi. Troppo pesante il passivo di ieri e il conto finale della stagione. Porterebbe troppe scorie negative e un alone di sconfitta difficile da sopportare. Serve cambiare. — Filippo Rivani Farolfi (@Filoribs) June 1, 2025

la colpa è di Inzaghi perché ha parlato con quelli dell’ Al Hilal pochi giorni prima della finale

Questo ha destabilizzato l ambiente ,non c è nessun divario tecnico e qualitativo tra le due squadre e tutto lì.

Marotta e Ausilio posto salvo ,abbiamo trovato unico colpevole — L.U.C.A. ⭐⭐ (@BiffiLuca) June 1, 2025

3 vinte 4 perse 2 con inzaghi VATTENE — kappa🇦🇱 INZAGHI OUT (@kappaaua) June 1, 2025

🚨🔵⚫#Inzaghi molto probabilmente si dimetterà. Per il dopo si pensa a #Chivu 👀

Il ridimensionamento dell’#inter è iniziato… — Goalmania (@Goalmania_) June 1, 2025

Credo che Inzaghi sia il responsabile di questa debacle, ha perso uno scudetto col Milan già in tasca, questo di quest’anno era una formalità, eppure il Napoli gli ha messo una tale pressione che alla fine è crollato e con lui l’inter — Tacco di Ugolino (@KitCarson725) June 1, 2025

Il futuro di Inzaghi sulla panchina dell’Inter, adesso più che mai, appare incerto. Fino a qualche settimana fa la dirigenza avrebbe puntato su di lui ad occhi chiusi per proseguire ancora insieme, ma adesso sarà chiamata a proiettare il proprio sguardo verso nuove strade.

Le parti s’incontreranno presto per discutere della situazione e laddove mancassero le giuste garanzie, il ciclo potrebbe davvero chiudersi definitivamente.