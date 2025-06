Inter, Ausilio ha già deciso: 4 addii immediati

L’Inter ha perso malamente contro il Psg e salutato la Champions League: ora si guarda avanti con la necessità di cambiare, 4 partenze

Simone Inzaghi e la sua Inter sono caduti proprio nel momento più importante. La Beneamata ha perso la finale di Champions League con un risultato pesantissimo e difficile da metabolizzare, anche se si guarda al futuro. Come si riparte dopo un ko del genere e maturato in questo modo? Come ci si riprende dall’aver buttato alle ortiche una stagione con un approccio folle e inaccettabile?

La rabbia resta, la delusione anche, ma c’è anche la voglia di ripartire e di farlo il prima possibile, analizzando cosa non è andato e ripartendo da nuovi interpreti. La posizione di Inzaghi resta fortemente in bilico con l’Arabia Saudita alle porte, ma anche per diversi calciatori quello contro il PSG potrebbe essere stato l’ultimo amaro ballo nerazzurro.

L‘intenzione di Oaktree è molto chiara ed è quella di ringiovanire il gruppo e puntare anche sui ragazzi in casa. L’Inter ha appena vinto lo scudetto Under 20, l’unica vera coppa di quest’anno, e ha diversi talenti da lanciare. Per altri, invece, il percorso in nerazzurro potrebbe essere finito e non ci riferiamo solo ai big, non in questo caso.

Inter, quali giovani restano e quali no: 4 addii sicuri

Ricordiamo che dalla prossima stagione l’Inter avrà un serbatoio dalla squadra B che potrebbe essere davvero importante per il club per far maturare i ragazzi dopo il percorso in Primavera. Tra prestiti conclusi, mancati riscatti e qualche delusione di troppo, ora l’Inter vuole gestire al meglio i suoi talenti. Per altri non ci sono margini.

Ionut Radu non verrà riscattato dal Venezia e tornerà a disposizione, ma non è destinato a restare. Diversi club italiani ed esterni sono pronti a puntare su di lui, ma la sua esperienza all’Inter è conclusa, tanto che potrebbe partire a titolo definitivo.

Lo stesso vale per Valentin Carboni, un patrimonio che andrà rivalutato dopo il lungo infortunio, ma che non è destinato a restare. È un po’ diverso il discorso per Akinsanmiro, che va verso un nuovo prestito o il percorso con la squadra B: comunque non sarà con la prima squadra. E anche Palacios non è destinato a restare: per lui si aprono le porte di un nuovo trasferimento in un club italiano.