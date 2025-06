Inter su uno dei migliori talenti di Serie A: il piano di Ausilio

Il progetto dell’Inter impone investimenti giovani e di qualità: Piero Ausilio ha messo gli occhi su uno dei migliori della Serie A

Il campo ha emesso la sua sentenza e purtroppo fa malissimo all’Inter, che deve accontentarsi del secondo posto in Champions League, ma esce anche ridimensionata da una partita in cui ci ha capito poco rispetto alla pressione e agli attacchi del Psg. Ora c’è la delusione, l’amarezza, il senso di chi ha sprecato una grossa opportunità, ma ci sono anche delle esigenze inderogabili, come pensare al futuro e capire cosa non sia andato davvero.

Il discorso non è solo tecnico e psicologico, ma anche legato a una squadra che è parsa lenta, impacciata e distante dal suo livello per tutto il match. Ora reagire è difficile e la sensazione è che molte cose debbano cambiare, soprattutto in una rosa che in parte era arrivata all’ultimo vero appuntamento della carriera.

La linea voluta da Oaktree e che verrà portata avanti è quella del ringiovanimento della squadra e per farlo bisogna assicurarsi i migliori talenti in Italia e non solo. Occhio a un ragazzo che ha già mostrato grandi qualità in Serie A e potrebbe fare al caso dell’Inter.

L’Inter punta Venturino: grandi qualità, affare con il Genoa

Nel finale di stagione di Serie A, un diamante grezzo ha iniziato a brillare e non ha più smesso di farlo. Lorenzo Venturino ha solo 18 anni, è alto 184 centimetri e ha grandi margini di miglioramento sotto il profilo tecnico e fisico. Tutto il Genoa crede in questo ragazzo, che ha già giocato sei partite nel massimo campionato italiano, dimostrando doti tecniche e fiuto per il gol.

Resta negli occhi di tutti la grande prestazione contro il Bologna, che l’ha portato alle lacrime in una doppietta storica per lui e per il club rossoblù. Può giocare come ala a destra e a sinistra ed è legato al Genoa con un contratto fino a giugno 2029.

Certo, ancora deve crescere per avere un ruolo di livello nell’Inter, ma i nerazzurri hanno messo gli occhi su di lui, convinti che sia uno dei migliori talenti in Serie A della sua generazione. Ora, però, servirà un investimento importante per strapparlo ai rossoblù, che credono tanto nel ragazzo.