La Lazio lo manda via: colpo Inter, le cifre

La Lazio è pronta a cedere uno dei calciatori più importanti della rosa: occhio anche all’Inter, le cifre dell’operazione

La stagione dell’Inter è finita nel peggiore dei modi con un ko in finale di Champions League che fa discutere e che soprattutto farà discutere anche nelle prossime settimane. Ai nerazzurri resta la voglia di cambiamento e di ringiovanire una rosa che sembra aver dato tutto, ma che ha bisogno di ricambi e forze nuove.

Contro il Psg, a crollare è stato prima di tutto il centrocampo. Contro i continui movimenti degli avversari, i tre titolari nerazzurri ci hanno capito ben poco e non sono mai riusciti davvero a entrare in possesso della sfera con continuità per sviluppare gioco. Anche singolarmente, le prestazioni non sono state al livello che ci si aspettava in una gara del genere e alcuni calciatori sembrano arrivati a fine corsa.

Per questo, è lecito attendersi importanti investimenti proprio a centrocampo e proprio in quest’ottica, il percorso dell’Inter potrebbe intrecciarsi con quello della Lazio. Anche i biancocelesti hanno chiuso la stagione con grande delusione dopo essere rimasti fuori da tutte le coppe. Alcuni calciatori importanti potrebbero andare via e tra questi uno potrebbe entrare nel mirino dell’Inter.

L’Inter non scarta l’ipotesi Guendouzi, ma occhio alle cifre

Una volta sfumati gli obiettivi stagionali, la Lazio ripartirà da un nuovo ciclo, molto probabilmente con Maurizio Sarri – è lui il primo nome per la panchina. Allo stesso tempo, diversi calciatori potrebbero lasciare il club in modo da finanziare il mercato e giocare in Europa: tra questi, c’è anche Matteo Guendouzi.

La sua stagione è stata un’altalena di alti e bassi in cui ha alternato buone prestazioni a errori evidenti. Il francese, però, è un calciatore di geometria e carisma, che può essere decisivo in molti momenti della partita. La Lazio potrebbe comunque sacrificarlo per una cifra sui 30 milioni di euro.

A questi prezzi, l’Inter non ci sta, ma sicuramente Guendouzi può rientrare nella lista per il centrocampo nerazzurro. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane, anche perché il numero di pretendenti potrebbe essere piuttosto ampio, a partire dal Milan, che cerca proprio un profilo con le sue caratteristiche in mediana.