L’Inter chiama il Real: arriva il nuovo Nico Paz

L’Inter cerca un nuovo trequartista sul calciomercato: i nerazzurri puntano il nuovo Nico Paz, che gioca attualmente nel Real Madrid

La delusione è tanta in casa Inter dopo la finale di Champions League persa in malo modo contro il Psg, ma bisogna tenere la barra dritta, mettersi alle spalle una nottata così amara e pensare al futuro. Il percorso in Europa ha mostrato in modo chiaro e inequivocabile come l’Inter abbia bisogno di ringiovanire il gruppo e puntare su nuovi profili, a centrocampo e non solo.

Rispetto al PSG, sono mancate qualità nel palleggio e nel dribbling, ma soprattutto velocità in ogni zona di campo, per cui Sommer e la difesa non sono mai riusciti a impostare il gioco. Nel prossimo calciomercato, uno degli obiettivi più importanti è proprio trovare almeno un calciatore che possa creare in maniera sistematica la superiorità numerica e fare male agli avversari.

L’Inter ha messo gli occhi su Nico Paz praticamente dai primi bagliori di luce con la maglia del Como. Poi il fantasista non è più uscito dai radar, ma il suo approdo a Milano ora è molto difficile, visto che è conteso dal Real Madrid, pronto a farlo tornare in Blancos pagando la clausola di riacquisto. Attenzione però a un altro profilo dalle Merengues.

Chiamata dell’Inter al Real: il nuovo 10

A questo punto, l’Inter è chiamata a trovare delle alternative credibili e sempre con la chiara intenzione di puntare sui giovani. I nerazzurri hanno attenzionato un talento dal Real Madrid Castiglia, che potrebbe fare la differenza nei prossimi anni. Gioca come trequartista o ala e ha grandi qualità nell’uno contro uno.

In questa stagione ha trovato poco spazio, ma ha solo 20 anni e tanto tempo per riscattarsi, anche perché sulle sue qualità non ci sono dubbi. Cesar Palacios è un ragazzo che farà parlare di sé e ha messo in luce le sue doti anche con le giovanili spagnole.

L’Inter potrebbe portarlo a Milano con un investimento piuttosto contenuto e potrebbe partire comunque dalla squadra B che Marotta sta creando con i nerazzurri. Bisogna comunque capire se il Real avrà la volontà di cederlo subito a titolo definitivo.