Almeno un mese prima: quando riparte la Serie A, novità clamorosa

Una sola differenza rispetto alle edizioni passate, è quasi tutto pronto per il lancio della nuova stagione sportiva

Neanche il tempo di metabolizzare quanto accaduto sul terreno di gioco dell’Allianz Arena di Monaco, che l’Inter deve subito catapultarsi nei preparativi della nuova stagione.

Le prime conferme giungono dal mercato, dove la dirigenza ha completato con esito positivo le operazioni in entrata di Petar Sucic e Luis Henrique.

Queste aggiunte prenderanno quindi parte al ritiro di preparazione per la rinnovata edizione del Mondiale per Club, al via il prossimo sabato 14 giugno con debutto nerazzurro fissato per martedì 17, contro il Monterrey. Seguiranno le rimanenti partite del Gruppo E contro Urawa Red Diamonds (21 giugno) e River Plate (25 giugno).

Per quanto concerne l’avvio dei giochi di campionato della prossima stagione di Serie A 2025/2026, non sarebbero previsti grandi stravolgimenti rispetto alle edizioni passate al netto di una piccola, quanto significativa novità organizzativa.

Calendario Serie A svelato in anticipo, dal 6 giugno tutti gli accoppiamenti della stagione

Come ormai consuetudine, la disputa della prima giornata della nuova stagione del campionato di Serie A è prevista nel mese di agosto, nel weekend a cavallo fra sabato 23 e domenica 24.

La giornata conclusiva, invece, è prevista per domenica 24 maggio 2026 e saranno almeno quattro i weekend entro i quali non verranno disputate partite ufficiali, per far spazio alle soste Nazionali in vista delle qualificazioni al Mondiale del 2026: quelli del 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 22 marzo.

L’unica vera novità in rottura rispetto al passato, invece, sta nelle tempistiche di rivelazione del calendario completo della Serie A 2025/2026.

Il prossimo 6 giugno, infatti, dalla sala principale del Teatro Regio di Parma, verranno svelati gli accoppiamenti delle trentotto partite che caratterizzeranno l’intera stagione calcistica. Addirittura un mese prima rispetto alla solita tabella di marcia. Così da permettere a ciascuno dei club partecipanti di pianificare le proprie mosse ed apportare eventuali ritocchi al proprio progetto con largo anticipo.