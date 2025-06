Incontro di mercato per il top player: chiesti all’Inter 83 milioni di euro

Marotta e Ausilio pensano al super colpo per rinforzare la rosa nerazzurra. Il prezzo molto alto non è l’unico ostacolo alla trattativa

La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo con la prima finestra di dieci giorni (dall’1 al 10 giugno, ndr) introdotta quest’anno dalla Fifa. Lo scopo del presidente Infantino è quello di permettere alle squadre che parteciperanno alla prima edizione del nuovo Mondiale per Club di rinforzarsi ed avere quanti più top player possibili a disposizione negli Stati Uniti. Per l’Italia parteciperanno l’Inter e la Juventus, inserite rispettivamente nei girone E e G.

Con il passaggio di proprietà del club di Viale della Liberazine dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree, è cambiata la politica di investimenti dell’Inter. Finalmente gli uomini mercato Marotta e Ausilio potranno tornare ad avere un budget a disposizione, a prescindere dalle cessioni, per rinforzare e ringiovanire la rosa. I tifosi nerazzurri possono tornare a sognare grandi colpi, senza attendere che vadano in scadenza o siano a fine carriera.

In tale ottica si registra una voce clamorosa che arriva dalla Premier League. Nel mirino dell’Inter sarebbe finito nientemeno che Martin Odegaard, centrocampista e capitano sia dell’Arsenal che della Nazionale norvegese. Il 26enne nativo di Drammen è famoso per la sua duttilità: nasce trequartista, ma può giocare anche ala, regista e all’occorrenza centravanti. Nonostante sia nel pieno della sua maturità, ha già dei numeri impressionanti: 72 gol e 80 assist vincenti.

Inter, mission impossible per Odegaard: il piano di Berta

Stando a quanto sostenuto dagli insider di mercato ‘indykaila news’ sul loro profilo X, il nuovo direttore sportivo dei Gunners, Andrea Berta, avrebbe incontrato sia i dirigenti dell’Inter che quelli del Bayern Monaco per discutere la cessione di Martin Odegaard, fissando il prezzo del cartellino del fuoriclasse norvegese a 70 milioni di sterline, che al cambio sono circa 83 milioni di euro.

Nei piani del dirigente del club londinese c’era la volontà di fare cassa per avere la forza economica di presentarsi dal Bayer Leverkusen e fare a sua volta una offerta per il baby fenomeno Florian Wirtz, valutato oltre cento milioni di euro. Secondo la stessa fonte, però, il manager dell’Arsenal Mikel Arteta avrebbe posto il suo veto alla cessione del capitano della sua squadra. Una situazione di stallo che favorisce il Liverpool, sempre più vicino a chiudere l’affare con le ‘Aspirine’ per portare il fantasista tedesco in Premier League.