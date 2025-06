Ma che è successo a Dimarco? “Impresentabile a questi livelli”

L’ultima prestazione non è l’unico peccato che spinge il pubblico a condannare il laterale sinistro… In molti vorrebbero la cessione

Dopo la finale di Champions League, addetti ai lavori e tifosi hanno bocciato Federico Dimarco. Il canterano è stato travolto dalle critiche. Il massacro è giustificato? Contro il PSG, l’ex Verona ha sbagliato tutto. Ma le sue prestazioni sono apparse insufficienti anche nelle scorse uscite. Tutta la seconda metà della sua stagione è stata sotto le aspettative.

Ipotizzando di voler o dover passare dal 3-5-2 al 4-3-3, Dimarco potrebbe far ancora comodo all’Inter? La linea a quattro della difesa potrebbe essere composta da Dumfries, Pavard, Bastoni e Dimarco. In alternativa, si potrebbe spostare Bastoni a sinistra e giocare con Pavard e de Vrij in mezzo.

La paura degli interisti è che il classe 1997, dopo aver reso molto al di là delle proprie capacità atletiche e tattiche per due stagioni, possa essere solo deleterio in campo.

Non bisogna lasciarsi andare a facili condanne. Dimarco non è riuscito a far grandi cose quest’anno, ma non possiamo dimenticare quanto sia stato importante per l’Inter dopo l’addio di Perisic. E non bisogna nemmeno sottovalutare l’utilità di avere in squadra giocatori dal cuore interista come lui.

Dimarco bocciato da tutti: deve andar via?

Fino all’infortunio, il canterano nerazzurro era considerato uno dei terzini migliori in circolazione. Negli ultimi tre mesi di quest’anno è andato malissimo. Ma con lui sono andati malissimo quasi tutti gli altri: sono scoppiati tutti, tranne Dumfries.

La scorsa estate Dimarco era valutato 50 milioni e per l’Inter era un incedibile, anche se atleticamente non ha mai garantito i 90′. Una caratteristica che per un esterno non è certo un valore.

I tifosi nerazzurri, delusi dalla cocente sconfitta di Monaco, sembrano però convinti che sia necessario vederlo, e subito, per trovare qualcosa di meglio. Ma chi lo compra oggi Dimarco? In Italia non ha mercato. All’estero non è più considerato un giocatore appetibile… Bisognerebbe quindi svenderlo.

Per i tifosi, da più forte al mondo nel suo ruolo, Dimarco si è trasformato in due mesi in una zavorra da cedere a ogni costo. C’è anche chi crede che sia meglio puntare su Zalewski (dato che alla sua età Dimarco giocava a Verona e non veniva considerato utile da quasi tutti gli interisti).

L’esterno sinistro è stato ferocemente criticato anche da ex calciatori. Durante la finale è arrivato un commento molto netto di Steven Gerrard. Al 45′, il quarantacinquenne britannico ha individuato Dimarco come il peggiore in campo. “Con tutto il rispetto, Inzaghi nell’intervallo dovrebbe mostrare a Dimarco dove sono le docce“, ha dichiarato Gerrard.