Thuram al Psg dopo la finale: “Ha dimostrato di essere un grande bomber”

Il centravanti nerazzurro è stato accostato più volte alla squadra di Luis Enrique e ha una clausola da 85 milioni. Annuncio sul futuro dalla Francia

Paris Saint-Germain contro Inter sul campo, ma anche sul mercato. A margine della finale di Champions League di Monaco di Baviera, le dirigenze dei due club potrebbero aver avuto occasione per discutere eventuali affari in vista della prossima stagione, se non addirittura del primo Mondiale per Club a 32 squadre che vedrà protagoniste entrambe negli Stati Uniti tra metà giugno e metà luglio.

Da settimane, ormai, il nome di Marcus Thuram viene accostato ai freschi campioni di Francia e vincitori della Coupe de France. La clausola di rescissione fissata a 85 milioni di euro di certo non è un ostacolo che la squadra di Luis Enrique non è in grado di superare, se si considera che la proprietà del Qatar ha speso una cifra di poco più bassa lo scorso gennaio per prendere Kvaratskhelia dal Napoli.

Sul tema è intervenuto anche il giornalista francese Matthieu Margueritte, che ha un po’ rassicurato i tifosi interisti: “È vero che il Psg voleva Thuram una o due stagioni fa, prima di acquistare Goncalo Ramos in quel ruolo, che però gioca poco con Luis Enrique. È altrettanto vero in estate l’idea è quella di prendere un grande bomber, ma non credo si tratti di lui.

Marcus ha dimostrato di essere un gran calciatore, soprattutto se gioca insieme ad un altro centravanti in un attacco a due. Ma il Paris Saint-Germain gioca diversamente, lo stesso fa la Nazionale, per questo lì viene criticato“.

Calciomercato Inter, idea Donnarumma: “Al Psg hanno cambiato idea”

A fare il percorso inverso, da Parigi verso Milano, potrebbe essere invece Gianluigi Donnarumma. Persino il suo agente non ha chiuso a questa possibilità, dichiarando che in caso di addio non verrà esclusa alcuna pista, che le voci che lo accostano all’Inter fanno e piacere ma, soprattutto, che il suo passato al Milan non sarebbe un problema. Il suo contratto scade nel 2026, proprio come quello di Sommer…

Margueritte, giornalista di ‘FootMercato’ intervenuto alla trasmissione Youtube di ‘calciomercato.it’, frena però le ambizioni nerazzurre: “Donnarumma è stato molto chiaro, vuole restare al Psg e rinnovare. Su di lui il club transalpino ha cambiato idea quest’anno: prima gli si rimproverava qualche errore di troppo nelle gare che contano e infatti hanno preso Safanov. Ma poi Gigio è stato decisivo in Champions, specie contro l’Arsenal con le sue parate decisive per andare in finale. Penso che rinnoverà con il Paris Saint-Germain“.