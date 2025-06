Gelo Pavard, tifosi dell’Inter in ansia per il francese

Il difensore francese, forse tra i meno peggio nella clamorosa disfatta di Monaco di Baviera, potrebbe cedere alle tentazioni inglesi

Si vince, ma soprattutto si perde, in undici. Tutti insieme, come accaduto anche nella maledetta notte di Champions che ha chiuso la stagione dell’Inter nel peggiore dei modi, con una sconfitta che non ha precedenti, per le proporzioni del punteggio, in alcuno degli ultimi atti mai disputati della prestigiosa kermesse continentale.

Pur autore di una prestazione ovviamente deficitaria come quella dei suoi compagni, il francese Pavard non ha responsabilità particolari nella valanga di gol con cui il PSG ha seppellito la formazione nerazzurra. Fosse non altro perché l’ex Bayern Monaco ha lasciato il campo, sostituito da Bisseck, quando il punteggio era ‘ancora’ sul 2-0 per i parigini.

Pizzicato spesso dalle telecamere a spronare i compagni per un maggior impegno e concentrazione, nonché immortalato mentre urlava a tutti di non mollare e di scaricare la grinta sul terreno di gioco, il 29enne transalpino non ha ottenuto molto coi suoi richiami.

La squadra si è sciolta come neve al sole soprattutto nella ripresa, uscendo dal campo con la sensazione di esser stata travolta da un treno in corsa. Ovviamente in casa Inter è scattato il tempo delle riflessioni anche sul futuro, per capire chi, della rosa attuale, merita di far parte del progetto anche nel prossimo futuro.

Legato alla Beneamata da un contratto in scadenza a giugno 2028, il transalpino è oggetto di interesse da parte di una big britannica che, ancor più dell’Inter, sta già avviando una grande rivoluzione a livello tecnico.

Pavard, lo United preme: lo scenario

Arrivato a Milano nell’agosto del 2023 per oltre 31 milioni di euro, Pavard era stato molto vicino ad un trasferimento al Manchester United proprio nella seconda metà del mese. La dirigenza dei Red Devils sembrava aver trovato l’accordo col Bayern, che deteneva la titolarità del cartellino, ma il giocatore aveva già dato la sua parola a Marotta. Tutto saltò, per gli inglesi, che però non hanno mai tolto dal loro mirino il calciatore.

Secondo le ultime indiscrezioni, la gloriosa società britannica starebbe per tornare alla carica per l’esperto difensore, capace di giostrare in diversi ruoli sul fronte difensivo. Tutto dipenderà da quanto lo United sia disposto a mettere sul piatto per il francese: considerando che Pavard ha compiuto da poco 29 anni, la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di sacrificare proprio lui in vista di un ringiovanimento del pacchetto arretrato.