Il Milan irrompe sull’obiettivo dell’Inter: affare folle da 50 milioni di euro

Il nuovo direttore sportivo Igli Tare pronto a fare uno sgarbo a Marotta. I rossoneri vogliono piazzare il colpo in Serie A, ma ci vogliono tanti soldi

Fuori da tutto. Il Milan ha chiuso la stagione in ottava posizione in Serie A, perdendo peraltro anche la finale di Coppa Italia contro il Bologna che poteva almeno in parte mitigare la delusione dei suoi tifosi. Un anno senza coppe europee impone di mettere in atto una vera e propria rivoluzione in casa rossonera, che è già iniziata con l’arrivo di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, cui ha fatto seguito il ritorno di Max Allegri in panchina.

Ai due viene dato il compito di risollevare il Diavolo dall’inferno in cui è finito, che tradotto vuol dire costruire una squadra in grado di lottare almeno per un posto in Champions. Nella speranza di bissare il cammino del Napoli di Conte che, sfruttando una stagione con un solo impegno a settimana, è riuscito a vincere il suo quarto scudetto, grazie anche a qualche errore arbitrale ammesso dallo stesso designatore Rocchi, che ha frenato la rimonta dell’Inter.

Le strade dei due club meneghini, ben prima che sul campo di gioco per i derby della prossima stagione, potrebbero incrociarsi sul terreno del calciomercato. C’è infatti un giocatore finito da tempo sul taccuino di Marotta e Ausilio, che piace tanto anche a Tare, il quale lo aveva portato in Italia ai tempi della Lazio. Stiamo parlando di Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000.

Calciomercato Inter e Milan, prezzo ‘speciale’ per Gila della Lazio

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, Gila è riuscito a imporsi piano piano prima con Sarri e poi con Baroni nella Capitale. Tanto da meritare la chiamata del ct Luis de la Fuente per la Nazionale delle Furie Rosse. I blancos hanno anche pensato di riportarlo a casa, ma poi hanno preferito virare su Huijsen, consapevoli del fatto che possono ancora guadagnarci dal trasferimento del 24enne nativo di Barcellona.

Il club Merengue, infatti, si è tenuto il 50% dei diritti sul prezzo futuro di rivendita. Anche per questo la Lazio spara alto per il suo cartellino: si parla di una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro se a bussare alla porta saranno formazioni inglesi come il Bournemouth o il Brighton.

Come rivelato dal giornalista sportivo e tifoso biancoceleste Alessandro Zappulla a ‘calciomercato.it’, tuttavia, il discorso cambia se fosse una squadra italiana a chiamare Lotito: “L’idea è quella di non rinforzare dirette concorrenti ai posti Champions, quindi Gila verrebbe venduto a loro solo a fronte di offerte irrinunciabili di almeno 50 milioni“.