Arnautovic pronto a dire sì, la rivale italiana lo vuole a costo zero

Marko Arnautovic lascerà l’Inter alla scadenza del contratto. La carriera dell’attaccante potrebbe proseguire in Serie A

Non solo Inzaghi. La separazione con l’oramai ex allenatore nerazzurro potrebbe favorire altri addii all’Inter dopo il Mondiale per Club. Due, intanto, sono già certi ovvero quelli di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi in scadenza di contratto al 30 giugno.

Entrambi non faranno parte del gruppo nerazzurro che affronterà la competizione negli Usa. Nessuna deroga. La fine dell’esperienza all’Inter dei due attaccanti è stata sancita dal mancato rinnovo. Il club punterà su nuovi innesti nel reparto offensivo, a questo punto da decidere con l’allenatore che sostituirà Inzaghi e che sarà annunciato nei prossimi giorni.

Dove proseguirà la carriera di Correa e Arnautovic ? Per l’attaccante argentino si è scritto di un interessamento dei brasiliani dell’Internacional di Porto Alegre o di un ritorno in patria, all’Estudiantes o al River Plate, entrambi club in cui Correa ha già militato prima di trasferirsi in Europa, alla Sampdoria nel 2015.

Marko Arnautovic tra Serie A e offerte estere, le ultime sul suo futuro

Il nome di Arnautovic è stato accostato a club di Serie A, su tutti il Torino che sta cercando un nuovo innesto nel reparto offensivo per sostituire Sanabria dopo l’addio di quest’ultimo in scadenza. I granata hanno trattato l’acquisto dell’austriaco già a gennaio. L’affare poi non si è concretizzato con l’Inter che non ha acquistato un altro attaccante da alternare a Thuram e Lautaro Martinez. Vedremo se il Torino, subito dopo l’arrivo del nuovo allenatore (Baroni dovrebbe sostituire Vanoli), ci riproverà nuovamente con Arnautovic ormai svincolato dall’Inter.

Tra i club che hanno sondato l’austriaco ci sono anche Lazio e Fiorentina. Non mancano anche offerte dall’estero. Stando al Salzburger Nachrichten, è concreto l’interessamento su Arnautovic della Stella Rossa di Belgrado che punta a un profilo esperto per affrontare nuovamente la Champions League. Sono arrivate proposte per l’attaccante anche da club arabi non di prima fascia e non si può escludere nemmeno un suo ritorno in patria. Insomma, tante opportunità che Arnautovic valuterà con attenzione in vista di un’annata, la prossima, in cui avrà come obiettivo anche quello di riportare l’Austria al Mondiale.

L’ultima stagione di Arnautovic all’Inter si è conclusa con 28 presenze complessive, 7 gol e 2 assist. L’austriaco lascia definitivamente i nerazzurri con due Scudetti, una Champions League, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. In totale sono state 68 le presenze in nerazzurro con 14 gol.