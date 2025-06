Ausilio a Londra per vendere Lautaro! “Maxi offerta sul tavolo”

Il centravanti nerazzurro sarebbe ancora obiettivo di mercato in Premier League, ecco il perché della presenza del ds in Inghilterra

Conclusa ufficialmente l’avventura quadriennale di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, la dirigenza nerazzurra è adesso costretta ad accelerare le proprie valutazioni su chi prenderà il suo posto a partire dalla prossima stagione. O per meglio dire, da subito. Visto che fra una decina di giorni prenderà il via il Mondiale per Club negli USA.

Difficile ipotizzare che entro il prossimo 14 giugno tutti i tasselli possano già trovarsi al proprio posto, ma quello dell’allenatore assume rilevanza assoluta. Perché è dall’allenatore che ogni ulteriore decisione potrebbe diramarsi. La priorità, al momento, porta ancora il nome di Cesc Fabregas.

Sebbene il tecnico spagnolo abbia rinnovato il proprio attaccamento al progetto del Como, con cui ha raggiunto traguardi impensabili alla sua primissima stagione in Serie A, l’Inter spera ancora di poterlo incontrare formalmente. Tutto dipenderà dalla risposta del patron MIrwan Suwarso, con cui nel frattempo Fabregas è volato a Londra per presenziare ad un evento.

Inizialmente si era pensato che il direttore sportivo dell’Inter si fosse recato nella capitale inglese proprio per questo motivo. Ma secondo gli ultimi risvolti, la motivazione principale sarebbe legata a “discorsi di mercato” entro i quali è finito anche il capitano Lautaro Martinez.

Lautaro in Premier dopo l’addio di Inzaghi? Blitz del ds in Inghilterra

Che Lautaro piaccia in Premier League non è certo una novità. Il bomber nerazzurro, simbolo assoluto del ciclo vincente di Simone Inzaghi, fa gola a diverse realtà inglesi da ormai parecchi anni.

Eppure nessuna di quelle realtà, alla fine di ogni sessione estiva di mercato, ha mai avuto il coraggio di affacciarsi alle porte dell’Inter con l’intenzione di prelevarlo. Probabilmente per via dei costi troppo alti, oltre che per questioni di attaccamento alla maglia mai nascoste dal diretto interessato.

Adesso però, a ciclo inzaghiano concluso, molto potrebbe cambiare. Secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto su ‘TeleLombardia’, Lautaro ha risollevato le attenzioni della Premier League ed Ausilio si troverebbe a Londra non soltanto per discutere coi vertici di Oaktree di questioni progettuali, ma anche perché avrebbe fra le mani “una maxi proposta” per il calciatore, ancora tutta da scoprire.

L’ultima parola verrebbe comunque lasciata al ’Toro’ argentino, in segno di profondo rispetto e grande maturità professionale. Intanto, Lautaro ha rotto un silenzio che perdurava sui social dalla pesante sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG, salutando Inzaghi a mezzo di una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.