Donnarumma all’Inter, annuncio improvviso: “Ci è riuscito”

Il club nerazzurro monitora il portiere del PSG in scadenza di contratto, ma l’accordo potrebbe esser vicino. Ne ha parlato l’agente

A meno di grosse sorprese e stravolgimenti inaspettati, l’Inter punterà sul proprio portiere Yann Sommer anche per la prossima stagione. Mentre Josep Martinez, suo secondo, ne farà le veci proprio come accaduto finora.

L’idea di fondo è che lo spagnolo ex Genoa possa gradualmente prendere confidenza con il concetto di titolarità e scalzare lo svizzero appena giungerà il tempo della separazione per motivi anagrafici, ma la dirigenza continuerà a mantenere vivo uno scenario alternativo, all’interno del quale figura Gianluigi Donnarumma.

Il gigante italiano, fresco di vittoria della Champions League ai danni della formazione di Simone Inzaghi ed incoronato miglior portiere della competizione, è in scadenza di contratto coi francesi del Paris Saint-Germain nel giugno 2026. Di ciò Marotta e Ausilio potrebbero approfittare per portarlo in squadra a parametro zero, proprio in qualità di erede di Sommer.

A frapporsi fra l’Inter, Donnarumma e qualsiasi altra realtà a lui interessata (vedi le voci sul Napoli, ndr), tuttavia, ci sarebbero ancora il saldo muro del PSG e le volontà dello stesso calciatore.

Inter o Napoli? L’agente spegne le voci sull’addio di Donnarumma: “Lavoriamo al rinnovo”

Delle eventuali chance di addio di Donnarumma ne ha parlato il suo agente, Enzo Raiola, in un recente intervento mediatico per ‘Radio CRC’.

“Stiamo lavorando attivamente col club per il rinnovo del contratto. A Parigi sta bene, ha sognato di vincere la Champions ed infine ci è riuscito. Non ci sono motivi per lamentarsi”, ha ammesso Raiola.

“Gigio ha molte richieste e in molti lo vorrebbero, ma in pochi potrebbero permetterselo. Difficile pensare ad un suo ritorno in Italia, men che meno al Napoli. Non abbiamo mai parlato con loro, è pura fantasia”, ha quindi aggiunto l’agente spegnendo, almeno per il momento, ogni dubbio sulla permanenza di Donnarumma su suolo francese.

Del resto, difficile pensare che un portiere tanto capace e reduce dal raggiungimento di un simile traguardo possa esser messo in discussione dal suo club. Tantomeno da parte sua, a conferma di queste sensazioni, ci sarebbe la voglia di cambiare aria.

“Qui ho trovato i miei punti di riferimento e la mia priorità è quella di rinnovare”, aveva dichiarato in precedenza Donnarumma. Adesso le parti dovranno però limare la distanza economica che intercorre, vero unico ostacolo che non ha condotto ad una fumata bianca immediata.