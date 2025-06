Stangata UEFA dopo PSG-Inter: arriva la penalizzazione in Champions

Un club a rischio penalizzazione per il superamento dei limiti imposti dal Fair Play Finanziario dell’UEFA, ecco i possibili risvolti

Non è trascorsa neppure una settimana dalla disputa della finalissima di Champions League fra Paris Saint-Germain e Inter, che in casa nerazzurra si respira già aria di cambiamento.

La novità più grande, ufficializzata nelle ultime ore, ha visto l’addio dell’allenatore Simone Inzaghi alla panchina nerazzurra con un anno di anticipo rispetto alla scadenza di contratto. Campati dunque in aria anche tutti i discorsi sull’eventuale rinnovo, al quale la dirigenza sperava di poter arrivare in extremis, ora è caccia aperta al suo sostituto.

I sondaggi su Cesc Fabregas e Cristian Chivu su tutti, nonostante gli ultimi sviluppi sembrino far crollare la pista che porta allo spagnolo, condurranno comunque presto alla fumata bianca.

Intanto Piero Ausilio, giunto a Londra per incontrare i vertici di Oaktree, starebbe continuando ad operare sul mercato con l’idea di rinforzare l’organico. Su questo fronte, la proprietà dovrebbe garantire alla dirigenza sufficiente spazio di manovra per almeno un altro paio di colpi aggiuntivi a quelli già messi a segno per Petar Sucic e Luis Henrique.

Ciò lascia intendere che l’Inter, in rottura con quanto messo a bilancio negli anni precedenti, dispone finalmente di risorse economiche extra e la conferma giunge dai grossi ricavi accumulati nella sola Champions: circa 136,6 milioni. Davvero niente male. Il dato certifica oltretutto l’ottimo operato del club in materia di Fair Play Finanziario e scaccia qualsiasi dubbio sulla solidità delle finanze nerazzurre.

Inter in regola, ora il Barcellona rischia grosso per la seconda violazione FFP

Sulla base dei dati di bilancio forniti dal reparto Inter Media & Communication, non ci saranno sanzioni dall’UEFA per la stagione appena conclusa e non ne sono previste neppure per quella che seguirà. Tutto è a norma ed il club potrà dormire sonni tranquilli. Lo stesso, invece, non potrà fare il Barcellona.

Secondo quanto rivelato dal ‘Times’, i blaugrana sono andati incontro alla seconda violazione delle direttive FFP imposte dall’UEFA e rischiano una sanzione ben più pesante di quella che dovrebbe invece spettare a Chelsea ed Aston Villa, ovvero una semplice multa.

Non si parla soltanto di una possibile riduzione del numero di calciatori selezionabili per la lista UEFA, andando dunque a limitare il vero potenziale della squadra di Hansi Flick in Champions League, ma anche di una penalizzazione nella classifica a girone unico della prossima edizione della massima competizione europea.

Finora, ha comunque precisato il prestigioso quotidiano inglese, una misura simile non è mai stata adottata nella storia della competizione e sarebbe soltanto uno dei possibili scenari a cui sarebbe costretto ad andare incontro il Barcellona, causa recidiva.