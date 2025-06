Asllani-Inter ai titoli di coda: 4 offerte, le cifre | INTERLIVE

L’avventura di Kristjan Asllani all’Inter sembra arrivata ai titoli di coda: ci sono diverse offerte dall’Italia e dall’estero per il calciatore

Sono ore di ansia e attesa in casa Inter per la scelta del nuovo allenatore. A prescindere da chi siederà sulla panchina nerazzurra, è chiaro che la dirigenza abbia già programmato il futuro – almeno in parte – e abbia delle idee ben chiare sulla costruzione della rosa per il prossimo anno.

Tutto può essere cambiato in corso d’opera e in base alle esigenze del tecnico, ma l’intenzione è non rivoluzionare un gruppo che ha dei valori e ha fatto bene, anche se deve essere ampliato. Chi ha deluso, invece, è Kristjan Asllani. Nonostante un finale di stagione in crescendo in campionato, l’albanese ha dimostrato diversi limiti nel suo gioco e non ha palesato la crescita che tutta l’Inter si aspettava.

Il suo ultimo anno è stato caratterizzato da tanti errori decisivi quando è stato chiamato in causa, alcuni dei quali hanno avuto un impatto importante sui risultati del club. Inoltre, si tratta di un giovane nel giro della nazionale e che ha tanto mercato, anche se non in squadre di primissima fascia.

Dal Bologna alla Fiorentina: le offerte per Asllani

Non siamo ancora al punto delle cifre nero su bianco, ma diversi club si sono fatti vivi per Asllani nelle ultime settimane, soprattutto tramite sondaggi. È il caso del Bologna, che potrebbe dare al centrocampista una vetrina importante, anche perché il suo stile di gioco si adatta bene alle esigenze di Vincenzo Italiano.

Secondo quanto risulta a Interlive.it, la concorrenza però non manca. C’è la Fiorentina, che già la scorsa estate aveva provato a prenderlo dall’Inter con un’offerta importante e più staccate Torino e Como – molto dipenderà dal futuro di Fabregas in tal senso.

Gli interessi non si limitano solo al calcio italiano. Anche società della Liga e della Bundesliga lo apprezzano parecchio e potrebbero tentare l’affondo. L’Inter è disposta a calare un po’ rispetto alla valutazione iniziale da 30 milioni di euro: con un piccolo sconto si potrebbe chiudere sui 25 bonus compresi.

Certo, poi bisognerà cercare anche un sostituto di livello sul calciomercato, che potrebbe essere anche un esterno offensivo o un trequartista in base allo stile di gioco del nuovo allenatore. Per quello bisognerà attendere ancora un po’.