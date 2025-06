Bye bye Inter, ecco il colpaccio per Inzaghi: 60 milioni dall’Al-Hilal

Stretta del club saudita per il centrocampista nerazzurro da regalare al nuovo allenatore, pronta la maxi offerta

La delusione per l’esito della finale di Champions sembra ormai acqua passata. Dopo il confronto con i vertici dell’Inter, Simone Inzaghi ha preferito ripartire dall’Al-Hilal, nel massimo campionato saudita, a fronte di un contratto biennale dall’ingaggio mostruoso.

All’ex allenatore nerazzurro sono stati fatti gli onori più grandi al momento del suo arrivo ufficiale a Riyadh: una presentazione in grande stile, una video-intervista a luci soffuse e qualche golosa promessa per il mercato.

Rinforzare l’organico sarà uno degli obiettivi principali della campagna estiva del club saudita, impegnato contro il Real Madrid al Mondiale per Club, senza il bisogno di dover badare a spese. In tal senso, sono previsti almeno tre innesti di caratura, tutti di provenienza dalla Serie A.

All’Al-Hilal piace qualche profilo facente capo all’organico dell’Inter, ma al momento si tratta di semplici suggestioni non destinate a trovare sbocchi concreti.

Piuttosto, molte delle attenzioni recenti sono state riservate ad un altro centrocampista nerazzurro, ovvero Ederson dell’Atalanta.

Ederson nel mirino dell’Al-Hilal di Inzaghi, ma l’Atalanta non molla

Il centrocampista brasiliano Ederson – 5 gol e 2 assist in 49 presenze stagionali in tutte le competizioni – è divenuto elemento di cruciale importanza per la ‘Dea’ nelle ultime stagioni e costituisce una delle punte di diamante del calcio di Serie A.

Forte di qualità uniche nel suo ruolo per completezza e dinamicità, ha fatto prima breccia nel cuore del Manchester United lo scorso anno e adesso avrebbe attirato le sirene saudite dell’Al-Hilal, galvanizzate dall’arrivo di un allenatore tanto vincente come Inzaghi.

Sotto la sua ala Ederson potrebbe fare davvero bene, eppure l’Atalanta non sarebbe ancora intenzionata a discutere di una sua cessione. Almeno finché non verranno sciolte le riserve sul nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Gian Piero Gasperini, promesso invece alla Roma.

Per convincere la dirigenza bergamasca, in ogni caso, serviranno almeno 60 milioni di euro. Un maxi investimento che non peserebbe sulle casse societarie saudite ma che invece amplierebbe il bacino di risorse dell’Atalanta, per eventuali investimenti successivi. Oltre ad Ederson, si riporta, nel mirino dell’Al-Hilal figurano anche Theo Hernandez del Milan e l’ex conoscenza del Napoli, Victor Osimhen.