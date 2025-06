Cessione bloccata, non parte più: l’Inter ora vuole trattenerlo

Con l’addio di Simone Inzaghi ora può restare all’Inter. Le offerte però non gli mancano soprattutto dalla Serie A

Al di là dei giudizi favorevoli o meno all’addio, tutti i tifosi dell’Inter non saranno rimasti certo indifferenti quando, nella serata di ieri, sui social dell’Al Hilal è stato pubblicato il video di Simone Inzaghi che si presenta ai fan della sua nuova squadra.

In una settimana è cambiato tutto in casa nerazzurra. Sette giorni fa, la squadra si apprestava a raggiungere Monaco di Baviera per disputare la finale di Champions League con tante ambizioni di poter rivincere quel trofeo che manca dalla bacheca interista da quindici anni. L’obiettivo è stato clamorosamente fallito e da possibile Campione d’Europa, l’Inter ora si ritrova senza allenatore e con un mercato da ridefinire a pochi giorni dalla partenza per gli Usa per il Mondiale per Club.

A proposito di mercato, l’addio di Simone Inzaghi potrebbe influire e non poco sul futuro di uno dei calciatori nerazzurri, la cui cessione sembrava inevitabile in caso di conferma dell’oramai ex allenatore interista. Le possibilità di una sua permanenza sono ora in aumento anche se le offerte dalla Serie A e dall’estero non gli mancano.

Cessione bloccata per Frattesi ? Decisivo il nuovo allenatore, Napoli in pressing

Ci riferiamo ovviamente a Davide Frattesi. Il post pubblicato sui social all’indomani della sconfitta con il PSG in cui il centrocampista nerazzurro ha esternato palesemente il suo malumore per l’esclusione dalla finale di Champions League è sembrato a molti un segnale di una rottura definitiva tra Frattesi e Inzaghi.

Autore di gol pesanti in stagione, il centrocampista è stato raramente tra i titolari anche nei momenti di maggiore stress per la squadra. Una situazione che è perdurata anche dopo gennaio quando dall’insofferenza di Frattesi per il poco impiego è scaturito il suo proposito di lasciare i nerazzurri che poi non si è concretizzato per la mancanza di offerta in linea con le richieste dell’Inter.

Vedremo se con il nuovo allenatore, Frattesi riceverà maggiori garanzie su un utilizzo più continuo tra i titolari. E’ l’unica condizione per restare. Il centrocampista non si accontenterà di certo della terza stagione consecutiva da rincalzo anche in considerazione del fatto che ci sono squadre pronte a garantirgli più spazio. La prima è il Napoli che ha posto Frattesi in cima alla lista dei rinforzi per il centrocampo qualora dovesse essere ceduto Anguissa che ha offerte da club arabi. Frattesi è una richiesta di Conte che punta a sfilare ai nerazzurri anche Sam Beukema, obiettivo da tempo dell’Inter per la difesa.

L’altra squadra pronta a prendere Frattesi è la Roma che ha garantito a Gasperini rinforzi in tutti i reparti per innalzare la qualità dell’organico e renderlo funzionale al suo modulo tattico. Dovessero esserci le condizioni per la cessione, l’Inter, forte di un contratto firmato da Frattesi fino al 2028, non lascerà partire il centrocampista per meno di 40 milioni. Una cifra che sarebbe disposto a spendere anche il Tottenham, pronto a una campagna acquisti di grande impatto per rinforzare la squadra in vista del ritorno in Champions League, conquistato con la vittoria dell’Europa League.