È dell’Inter, ha firmato in sede: affare da 41 milioni di euro

Il nuovo innesto nerazzurro graverà sulle casse societarie per 41 milioni complessivi, apposta oggi la firma sul contratto quinquennale

In risposta alla fulminea separazione con Simone Inzaghi, divenuto nuovo allenatore dell’Al-Hilal in Saudi Pro League, l’Inter ha intensificato le ricerche del suo erede in panchina.

Dopo il secco rifiuto dell’opzione Cesc Fabregas e dei vertici del Como, la scelta del direttore sportivo Piero Ausilio è ricaduta sull’ex nerazzurro Cristian Chivu.

Conoscitore di un ambiente proiettato verso il rinnovamento e portavoce di idee di gioco briose, Chivu dovrebbe dunque tornare a far parte del progetto dell’Inter dietro il benestare del Parma. A distanza di un solo anno dall’addio al settore Primavera, con cui aveva già collezionato parecchi successi di squadra nelle stagioni precedenti.

Nel frattempo che la pratica allenatore venga definita, l’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria e si appresta a formalizzare anche quello dell’esterno brasiliano Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia.

Grosso investimento dell’Inter per Luis Henrique, ha firmato: segue solo Frattesi e Pavard

Negli scorsi giorni, Inter e Olympique Marsiglia hanno finalmente raggiunto l’intesa dopo una lunga trattativa per circa 23 milioni di euro, più altri 2 milioni di bonus legati alle prestazioni collettive che la squadra nerazzurra raccoglierà in Champions League.

“Sono felicissimo di essere qui, un sogno che si realizza. Sono pronto”, ha raccontato ai media Luis Henrique al momento del suo arrivo in aeroporto a Milano lo scorso lunedì.

Il calciatore si è quindi sottoposto alle visite mediche di rito per l’idoneità sportiva al CONI nella mattinata di mercoledì, prima di prendere posto quest’oggi al cospetto di Marotta e Ausilio per la firma sul contratto che lo legherà al club di Viale della Liberazione per i prossimi cinque anni. Attesa dunque l’ufficialità.

Luis Henrique percepirà 2,2 milioni di euro stagionali, traducibili in circa 16 milioni di euro lordi complessivi. Questi, se sommati all’esborso cash destinato all’Olympique Marsiglia, diventano quasi 41 milioni di euro.

Un investimento decisamente oneroso – il terzo in ordine di grandezza dopo quelli messi a segno negli ultimi anni per Davide Frattesi (circa 51,9 milioni complessivi) e Benjamin Pavard (circa 51,3 milioni complessivi) – ma ritenuto essenziale per dare impulso al nuovo ciclo della storia nerazzurra, all’interno del quale i calciatori di prospettiva avranno un ruolo sempre più centrale per il perseguimento degli obiettivi stagionali.