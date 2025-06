Inzaghi in Arabia un solo anno e poi ritorna: “Sogna quella panchina”

Sta per iniziare l’avventura all’Al Hilal dell’ormai ex allenatore dell’Inter. Contratto di due anni, ma c’è già chi pensa ad un ritorno nel 2026

Simone Inzaghi e l’Inter si sono detti addio dopo quattro anni. Il bilancio è stato di uno scudetto vinto, quello della seconda stella, due Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane. Oltre a due finali di Champions League, purtroppo perse entrambe. Ma soprattutto, dal punto di vista della società, tanti milioni portati nelle casse del club di Viale della Liberazione. Gli addetti ai lavori si dividono sul giudizio complessivo da dare al suo quadriennio nerazzurro.

Di certo incide molto questa stagione in cui si è sognato il Triplete e si è chiuso con zero titoli. Per tanti lo scudetto è stato ‘regalato’ al Napoli di Conte, al quali sono bastati appena 82 punti per laurearsi campione d’Italia. Il futuro di Inzaghi è in Arabia Saudita, più precisamente all’Al Hilal, dove tra gli altri ritroverà Sergej Milinkovic-Savic. Firmato un ricchissimo contratto di due anni da circa 25 milioni di euro a stagione, che ne farà il secondo allenatore più pagato al mondo dopo Simeone.

Ma c’è già chi mette in dubbio il fatto che Simone Inzaghi possa restare per l’intero biennio a Riyad. Nei suoi piani potrebbe esserci l’idea di passare in Arabia una sorta di anno sabbatico molto ben retribuito prima di ritornare nel calcio che conta.

Calciomercato, dalla Juventus alla Premier: Inzaghi non rimarrà a lungo in Arabia

Nella conferenza stampa del media day ad Appiano Gentile nella settimana che ha portato alla finale di Champions contro il Paris Saint-Germain, Simone Inzaghi rivelò di aver ricevuto offerte, oltre che dall’Arabia Saudita, anche da un generico estero e dall’Italia. In Serie A c’è un solo club che potrebbe aver pensato a lui: la Juventus, la quale potrebbe tornare alla carica anche nell’estate del 2026 qualora – come sembra – dovesse confermare Igor Tudor la prossima stagione.

All’estero, invece, tutte le strade portano in Inghilterra. Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo e tifoso laziale Luigi Salomone, il quale ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha dichiarato: “Secondo me Inzaghi potrebbe farsi un solo anno nel campionato saudita e poi andare in Premier League. È sempre stato il suo sogno allenatore lì“. A tal proposito, fonti britanniche hanno rivelato che c’è stato un tentativo del Tottenham per il tecnico di Piacenza, che però aveva già trovato l’accordo con l’Al Hilal.