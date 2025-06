Maglia Inter 2025/26, reazione immediata: “Peggio non si poteva fare”

Sono ore molto delicate per il futuro dell’Inter, ma intanto i nerazzurri hanno presentato la nuova maglia: arriva la reazione immediata

Le ultime tre settimane hanno scandito pagine molto nere e poco azzurre della storia dell’Inter. Dopo lo scudetto perso e l’umiliazione in finale di Champions League, anche l’addio di Simone Inzaghi ha complicato ulteriormente le cose e ha fatto iniziare un casting per la panchina che sta facendo storcere il naso a molti tifosi.

In attesa di capire chi la spunterà e su chi cadrà la scelta finale, l’Inter ha mostrato oggi in via ufficiale la maglia per la stagione 2025/26, che verrà indossata già al Mondiale per club e per la prima volta nella seconda partita della competizione, quella contro l’Urawa Reds.

Come avviene ogni anno, è stata Nike a scegliere in maniera importante un design iconico e innovativo, che guarda alla modernità, la particolarità della divisa, molto più che a un look classico. La scelta sembra non piacere affatto ai tifosi che si sono esposti sui social sul tema.

I tifosi criticano la nuova maglia dell’Inter: “Vergognosa”

La mattinata di oggi è fatta di frustrazione, ansia e un po’ di rassegnazione per i tifosi dell’Inter. In molti evidenziano la cattiva gestione dell’eredità di Inzaghi, altri lamentano ancora la mancanza di trofei vinti. Anche i giudizi sulla maglia per la prossima stagione, però, non sono così lusinghieri, anzi.

In molti hanno scritto che rivorrebbero la maglia classica, quella con le strisce verticali larghe e senza tonalità di blu particolari. Altri passano direttamente agli insulti e la definiscono “vergognosa” o “il peggio che si potesse fare”.

dimarco e l’assenza di qualsiasi trofeo sulla maglia, complimenti, sinceri, peggio non potevate proprio fare. — Max Birraman (odio) (@maxbirraman) June 5, 2025

Maglia orrenda… come quella di quest’anno… Nike grande delusione — il Månzø 🐃⭐️⭐️🐞 (@bafio8) June 5, 2025

C è una cosa che fa più cagare del nostro finale di stagione

La nuova maglia….

@inter @Nike — L.U.C.A. ⭐⭐ (@BiffiLuca) June 5, 2025

Una maglia NORMALE TRADIZIONALE penso che la meritiamo.. ogni anno sempre peggio… Il giorno che sfanculeremo Nike sarà cmq sempre troppo tardi — Gianluca P. (@gluck78) June 5, 2025

Alcuni, addirittura, si appellano alla scaramanzia e indicano come ricordi molto alcune maglie dell’Inter post 2010, quando i risultati erano stati piuttosto negativi. Insomma, questa divisa proprio non piace e non è l’unico problema.