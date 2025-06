Rashford all’Inter: ecco come stanno le cose | INTERLIVE

Secondo la stampa britannica, anche i nerazzurri sarebbero interessati a prendere il ventisettenne inglese: l’idea è suggestiva ma poco sostenibile

Non sono giorni facili per i tifosi nerazzurri. Dopo la grande delusione in campionato e la tremenda umiliazione in Champions, è arrivato l’addio a Simone Inzaghi, con la breve ma a suo modo scoraggiante telenovela della corte fallita a Fabregas. Ora la speranza è che almeno dal calciomercato possano arrivare notizie più incoraggianti. Dopo Sucic e Luis Henrique, dovrebbe arrivare presto un nuovo attaccante. Magari sarà un nome grosso. David è ancora un obiettivo. Dopodiché l’Inter continua a seguire con interesse Hojlund (con Bonny del Parma sullo sfondo).

In Inghilterra pensano invece che i nerazzurri abbiano messo gli occhi su classe 1997 che fino a qualche anno fa era considerato come uno dei maggiori talenti della sua generazione. Una punta veloce in campo aperto e nello stretto, forte di testa e adattabile in varie posizioni. Il The Sun è la fonte che maggiormente insiste sul possibile affare scrivendo che Ausilio ha parlato con il Manchester United non solo di Hojlund ma anche di Marcus Rashford.

Dopo aver trovato poco spazio con Mourinho e nel primo periodo guidato da Ole Gunnar Solskjaer, nell’annata 2022-2023, Rashford è riuscito a imporsi come una stella dei Red Devils. Segnando 30 reti in stagione si era messo in evidenza come giocatore finalmente maturo, continuo e in grado di cambiare le partite da solo. Dopo quell’exploit, il ragazzo si è un po’ perso. Amorim lo ha praticamente escluso dalle rotazioni, e Marcus se ne è andato in prestito semestrale all’Aston Villa.

L’accordo prevede che i Villans potrebbero riscattarlo per 40 milioni. Tutto fa pensare, però, che non eserciteranno l’opzione. La piazza è soddisfatta delle sue prestazioni, anche se l’attaccante ha giocato poco (in tutto 12 presenze, tra Premier, FA Cup e Champions), ma spaventano i costi dell’operazione.

No a Rashford: l’Inter non può permetterselo

A quanto pare Rashford era stato proposto dai suoi agenti all’Inter già a gennaio scorso. Ma l’Inter scartò l’idea per una questione di ingaggio. Il nazionale inglese prende infatti circa 13 milioni a stagione. Un costo troppo alto, per tutte le squadre di A, e a maggior ragione per l’Inter, che ora ha intenzione di abbassare il monte ingaggi.

Eppure, secondo quanto riportato dal The Sun, l’Inter sarebbe una delle squadre che segue con maggior interesse Rashford. Le qualità del giocatore non si discutono: è un nazionale inglese con grande esperienza internazionale (da oltre 130 goal in carriera con la maglia del Manchester United). Ma il classe 1997 non rientra fra i parametri imposti da Oaktree. Inoltre è difficile che lo United possa prestarlo o cederlo con sconto. Dato che ha un contratto valido fino al 2028, i Red Devils puntano a cederlo a 35 milioni circa.

Intanto, i nerazzurri continuano a guardarsi intorno per trovare nuovi attaccanti con cui sostituire Correa (che sembra aver già trovato un accordo con il Botafogo, che giocherà in Mondiale per Club) e Arnautovic. Inoltre, è sempre in bilico la posizione di Taremi, che non ha per nulla convinto nel suo primo anno di Serie A. I nerazzurri sperano che arrivi qualche offerta per l’iraniano dall’Arabia Saudita o dall’Italia.

E Rashford? Sembra che il ventisettenne inglese speri in una chiamata dal Barcellona. Il The Sun scrive appunto che l’Inter dovrebbe stare attenta a non farsi rubare la polpetta dal piatto. L’attaccante sa di non poter trovare più spazio allo United e quindi preme per uscire. Il Barcellona, nel frattempo, potrebbe aver già avuto qualche contatto preliminare con lo United per manifestare il proprio interesse per un prestito. La risposta iniziale dello United sarebbe tuttavia stata un no. Se Rashford dovesse opporsi a ogni altra destinazione, lo United potrebbe alla fine piegarsi.