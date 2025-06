Sgarbo Inzaghi, Barella e Bastoni in Arabia: “Vergognoso”

L’addio di Simone Inzaghi all’Inter continua a far discutere. C’è stato anche uno sgarbo in extremis dell’allenatore, che voleva portare con sé Barella e Bastoni

È la fine di un ciclo per l’Inter. Dopo la finale di Champions League persa malamente contro il Psg, ma probabilmente già da prima, i nerazzurri stanno vivendo una serie di eventi che li sta portando a rivoluzionare il corso di Simone Inzaghi. L’addio dell’allenatore dopo 4 anni molto competitivi non è facile da assimilare, anzi è una botta che va assorbita al più presto.

Oggi tutti gli sforzi dei nerazzurri si stanno concentrando sulla scelta del nuovo allenatore – oggi è la giornata decisiva per capire se arriverà Cesc Fabregas -, ma intanto continuano a emergere retroscena su ciò che ha portato Inzaghi a dire addio all’Inter e su come è arrivato.

Nelle ultime ore, si è parlato addirittura di un allenatore che avrebbe tentato di portare con sé diversi big nerazzurri, da Bastoni a Barella passando per Acerbi. Un vero e proprio sgarbo a una società con cui ha vissuto anni molto belli e intensi e che ora ha lasciato con il cerino in mano.

Ovviamente, se già molti tifosi stanno faticando ad accettare l’addio del piacentino, ancor di più sono furiosi pensando che possa portarsi via alcuni dei pezzi più importanti dell’Inter di oggi e degli ultimi anni. In realtà, si tratta più che altro di retroscena, dato che sia Bastoni, sia Barella sembrano aver rifiutato quest’opportunità, ma il brutto gesto rimane.

Sono diversi i tweet di supporters nerazzurri che sottolineano come il comportamento di Inzaghi sia “vergognoso”, anche perché tutto sarebbe successo nell’avvicinamento a una finale di Champions League poi giocata malissimo dalla Beneamata.

Se corrisponde al vero che prima della finale incontro Inzaghi societa’ per chiedere Barella e Bastoni da portare in Arabia, la cosa e’ massimamente vergognosa

Se le indiscrezioni che stanno uscendo in queste ore sono vere, non mi stupisce il silenzio di Barella e Bastoni, specie nei confronti dell’addio di Inzaghi.

