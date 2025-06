Bastoni all’Al-Hilal con Inzaghi: cifra spaventosa per l’Inter

L’Inter trema per il futuro di alcuni dei big a disposizione della prima squadra: dopo l’addio di Inzaghi, attenzione a Bastoni

Non è facile individuare quale sarà il futuro dell’Inter dopo gli stravolgimenti che hanno riguardato i nerazzurri nelle ultime settimane. Le sconfitte in campionato e in Champions League hanno avuto un peso non indifferente e soprattutto Simone Inzaghi ha detto addio alla panchina della Beneamata, lasciando un vuoto non indifferente al timone del gruppo.

Dopo qualche giorno di attesa, è stato scelto Cristian Chivu, ma il peggio potrebbe ancora non essere passato per i nerazzurri. Attenzione in particolare ad Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Secondo quanto riporta ‘Repubblica’, per il difensore si è fatto avanti l’Al Nassr non molto tempo fa, ma alla fine l’Inter ha respinto sul nascere qualsiasi tipo di assalto, chiedendo 80 milioni di euro.

Ora, però, il pericolo numero uno è l’Al Hilal, con Inzaghi pronto a spese pazze e che ha chiesto proprio Bastoni per rinforzare la difesa. Servirà comunque un’offerta mostruosa per far capitolare l’Inter, e non è detto che basti. Sì, perché il forte senso di appartenenza e la voglia di rivalsa potrebbero avere la meglio, almeno in questo caso.