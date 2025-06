Campionato stravolto, squadre a rischio iscrizione: cosa aspetta l’Inter

Mancano poche ore al termine di presentazione delle domande di iscrizione al campionato, ciò che ne scaturirà avrà conseguenze sui nerazzurri

Nel giorno in cui l’Inter ha deciso di sciogliere le proprie riserve sulla scelta del nuovo allenatore della Prima Squadra, il movimento calcistico italiano vive ore di apprensione. Campionato stravolto, squadre a rischio iscrizione: c’è di mezzo anche l’Inter (AnsaFoto) – Interlive.it

Allo scoccare della mezzanotte del 7 giugno, infatti, scadranno i termini di presentazione delle domande d’iscrizione del prossimo campionato di Serie C e almeno tre squadre sarebbero a rischio esclusione per problemi finanziari.

Uno scenario tutt’altro che inedito e che potrebbe mutare nuovamente la composizione dei Gironi A, B e C della terza serie calcistica italiana, come già accaduto in corso d’opera con le estromissioni forzate di Taranto e Turris. I comuni denominatori, piuttosto, non cambiano: grossi buchi in bilancio, deficit finanziari irrecuperabili e sentore di liquidazione.

L’Inter seguirà da vicino l’evolversi della situazione, perché direttamente interessata a ricoprire uno degli slot che verranno lasciati vacanti per il proprio comparto Under-23.

L’Inter Under-23 verso il debutto in Serie C, prenderà il posto di una grande esclusa

La Triestina, prima squadra indiziata di questa rivoluzione, continua a guardarsi attorno nel disperato tentativo di racimolare almeno 6,5 milioni di euro a tempi record.

Sono pressoché nulle invece le speranze di ammissione della Lucchese, attorno alla quale non sono orbitati solidi acquirenti ed ora destinata alla ripartenza dall’Eccellenza.

Mancherebbero poi altri 3 milioni alla SPAL di Joe Tacopina e Marcello Follano, salvatasi nello spareggio play-out ai danni del Milan Futuro. Ad un passo dal baratro anche il Brescia.

L’esclusione di una o più squadre al prossimo campionato di Serie C indurrebbe poi la LEGA PRO a stilare le classifiche di ripescaggio, sulla base di alcuni parametri chiave espressi nel regolamento di riferimento.

Fra le società che potrebbero rientrare immediatamente in gioco non ci sono soltanto le ultime retrocesse in Serie D e quante provengono proprio dai dilettanti, ma soprattutto la neonata Inter Under-23.

L’organico nerazzurro affidato a mister Stefano Vecchi dovrebbe infatti scavalcare tutte le altre pretendenti per punteggio, ed avere così assicurato il proprio slot per la prima apparizione assoluta nello scenario professionistico.