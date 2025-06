DIRETTA – Inter, Chivu day: il tecnico è arrivato in sede LIVE

Oggi il tecnico rumeno diventerà il nuovo allenatore nerazzurro. Aggiornamenti in tempo reale su Interlive.it

Cristian Chivu sarà l’erede di Simone Inzaghi, quindi il nuovo allenatore dell’Inter. Oggi il nuovo incontro che porterà, a meno di clamorosissime sorprese, alla fumata bianca.

Chivu day: Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla giornata che dovrebbe concludersi con la firma del tecnico rumeno.

10.24 – Dopo Marotta, è arrivato anche Chivu nella sede dell’Inter: ci siamo!

10.01 – Chivu firmerà un contratto biennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione. ‘Sponsor’ del rumeno, dopo il no del Como per Fabregas, è stato il vice Ds Baccin che gli è stato molto vicino negli anni in cui ha allenato nelle giovanili nerazzurre, nello specifico la Primavera.