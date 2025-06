Ecco l’Inter di Chivu: giovani, due nuovi titolari e una grande novità

Cristian Chivu ha firmato il contratto ed è il nuovo allenatore dell’Inter: ecco la nuova formazione titolare e le novità che potrebbero esserci

Il rebus per la panchina dell’Inter si è concluso e ha portato Cristian Chivu a diventare il nuovo tecnico nerazzurro e a prendere il posto di Simone Inzaghi. Non sarà un’eredità semplice da raccogliere, ma l’eroe del Triplete ha raccolto la sfida con la consueta voglia e abnegazione, sperando di sopperire anche alla mancanza di esperienza.

Una delle richieste fondamentali che gli viene fatta da parte della società è lavorare al meglio possibile con i giovani e valorizzare sicuramente chi è già in casa per la Beneamata. La dirigenza, forse degli incassi dell’ultima stagione, dovrà sicuramente supportarlo al meglio possibile anche sul calciomercato.

Chi si aspetta spese pazze, però, è sicuramente fuori strada. L’Inter non ha la potenza economica per centrare acquisti di primissimo livello, sullo stile di quanto fanno PSG e Manchester City, ma serve un lavoro oculato della dirigenza insieme alla parte tecnica, quindi all’allenatore. Abbiamo provato a ipotizzare come dovrebbe scendere in campo la squadra con Chivu il prossimo anno, almeno come scheletro base.

L’undici di Chivu all’Inter: 4 acquisti e una novità

Chivu dovrà essere supportato con un mercato importante. Non si tratta di un affare semplice, ma il primo nome sulla lista dell’Inter è quello di Nico Paz, ancora in bilico tra il Como e il Real Madrid. I nerazzurri sono andati in pressing con Javier Zanetti e hanno in serbo un’offerta importante per cercare di portare a Milano il calciatore.

L’altro grande nuovo titolare, in alternanza con De Vrij e probabilmente anche Acerbi, potrebbe essere Giovanni Leoni. Giovanissimo e con un fisico poderoso sarebbe il nome ideale da schierare al centro del 3-5-2. Occhio anche ai colpi in attacco, perché l’Inter si sta muovendo con grande attenzione su Bonny e Hojlund.

Non bisogna comunque trascurare il nome di Francesco Pio Esposito. Chivu l’ha lanciato con la Primavera e apprezza molto le sue qualità, per cui potrebbe essere il profilo ideale per un nuovo corso giovane. E infatti è un calciatore su cui la dirigenza punta molto per il futuro.