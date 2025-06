Inter, dopo Inzaghi via anche Marotta? E’ stato contattato da un top club

Continua la girandola di voci intorno al club nerazzurro dopo la pesante sconfitta in finale di Champions. Messa in dubbio persino la permanenza del presidente

La batosta subita in finale di Champions Legue contro il Paris Saint-Germain ha aperto una sorta di crisi in casa Inter. Il primo effetto di questo terremoto è stata la separazione tramite rescissione consensuale del contratto del tecnico Simone Inzaghi. L’allenatore di Piacenza ha già trovato una nuova panchina, quella degli arabi dell’Al Hilal che lo ricopriranno d’oro.

Non si esclude che qualche calciatore nerazzurro possa seguirlo in Arabia Saudita. In questi giorni sono stati fatti i nomi di tre pilastri come Barella, Bastoni e Dimarco, ma i tre Nazionali italiani dovrebbero restare ad Appiano Gentile. Più probabile che a partire possa essere Francesco Acerbi, pupillo di Inzaghi, che non rientra nei parametri del fondo Oaktree, intenzionato a ringiovanire la rosa. Per questo in bilico ci sono anche i vari Darmian, Mkhitaryan e De Vrij.

Ma la rivoluzione interista potrebbe riguardare anche il livello dirigenziale. Nonostante la promozione da amministratore delegato a presidente con il passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree, si registrano rumors circa un possibile e clamoroso addio di Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, Marotta nel mirino del Manchester United: “Contattato dalla dirigenza”

Secondo quanto si legge dall’insider di mercato Enganche sul suo account X, in particolare: “Beppe Marotta è stato contattato dalla dirigenza del Manchester United per entrare in società e provare a far rinascere i Red Devils”. Voci che per ora non trovano riscontri né in Italia né in Inghilterra.

Non è un mistero che lo storico club inglese stia trascorrendo uno dei periodi peggiori in assoluto in quanto a risultati. Il quindicesimo posto finale in Premier è un’onta per i tifosi, per non parlare della finale di Europa League persa nel derby inglese contro il Tottenham.

Subentrato a ten Hag in panchina, Amorim non ha portato miglioramenti ed è probabile che non venga confermato per la prossima stagione. Una rivoluzione che potrebbe riguardare anche la dirigenza, ma da qui a pensare che Marotta possa lasciare l’Inter per il Manchester United ce ne passa… Staremo a vedere.