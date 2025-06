Inter, un regalo per Chivu: la firma e il primo colpo

L’Inter deve ripartire da Cristian Chivu: la dirigenza è pronta a investire per il nuovo allenatore, occhio a un colpo in attacco

È tempo di lasciarsi il momento negativo alle spalle per l’Inter e di iniziare un nuovo ciclo che dovrà partire dalla valorizzazione dei giovani e dal lanciare diversi talenti sul campo. Cristian Chivu, al netto del naufragio della trattativa per Cesc Fabregas, dovrà scegliere giocatori congeniali al suo stile di gioco, a partire proprio dall’attacco.

Nel reparto offensivo, i nerazzurri sondano da tempo diversi profili per aumentare il numero di gol e le bocche di fuoco a disposizione del nuovo tecnico. Un profilo molto interessante, e che piace da anni, è quello di Rasmus Hojlund, ma non è il solo. Il danese è in uscita dal Manchester United e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto