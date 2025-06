Inzaghi se lo porta in Arabia Saudita, tentativo per il suo pupillo all’Inter

Arrivato all’Al Hilal, Inzaghi attende ora i primi rinforzi. Tra i nomi accostati al club arabo c’è anche quello di un pupillo del nuovo allenatore

Da Monaco di Baviera a Riad, è cambiato davvero tutto in una settimana per Simone Inzaghi passato dalla finale di Champions League all’addio all’Inter e, infine, all’approdo all’Al Hilal.

Inzaghi guiderà la sua nuova squadra già al Mondiale per Club. Gli ex campioni di Arabia sono inseriti nel girone con Real Madrid, Pachuca e Salisburgo, due avversarie quest’ultime alla portata di Milinkovic Savic e compagni che, a breve, potrebbero essere raggiunti da altri rinforzi. L’Al Hilal non ha, di fatto, limiti di spesa e sta sondando alcuni dei migliori calciatori che militano in alcuni dei top club europei per metterli subito a disposizione di Inzaghi.

Gli arabi hanno provato a prendere Bruno Fernandes del Manchester United che ha rinunciato così come Theo Hernandez. Per l’esterno francese, l’Al Hilal ha raggiunto un accordo con il Milan per la cessione a 30 milioni. Diciotto all’anno, invece, i milioni di ingaggio promessi a Theo che ha preso tempo in attesa di possibili offerte da altri club (c’è anche l’Atletico Madrid su di lui).

Un pupillo di Inzaghi dall’Inter all’Al Hilal, le ultime sull’indiscrezione

E’ cominciato, nel frattempo, anche l’assalto dell’Al Hilal a Victor Osimhen. Sessantacinque i milioni offerti al Napoli e 27 al giocatore, al momento ancora non convinto della proposta e in attesa di un possibile rilancio del Galatasaray, club con cui ha vinto campionato e coppa di Turchia. Se Osimhen dovesse saltare, l’Al Hilal punterebbe su Darwin Nunez del Liverpool.

Insomma, il club è disposto a tutto pur di accontentare Inzaghi che, chissà, potrebbe ritrovare all’Al Hilal anche uno dei protagonisti dell’ultimo triennio con l’Inter. Si tratta di Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro si può liberare con un indennizzo contenuto nonostante il rinnovo di contratto fino al 2026 ed è assistito da Federico Pastorello, particolare ulteriore che può favorire l’eventuale trattativa. Si tratta, infatti, dello stesso agente che ha lavorato da intermediario alla trattativa che ha portato Inzaghi in Arabia.

Al momento, si tratta di un’indiscrezione ancora senza sviluppi concreti che scaturisce dalla presunta volontà di Simone Inzaghi di portare con sé all’Al Hilal almeno uno dei suoi fedelissimi all’Inter. Qualora dovesse arrivare una proposta, Acerbi sarebbe certamente tentato dall’idea di ricongiungersi al tecnico che lo ha allenato nell’ultima parte della sua carriera.

Molto dipenderà anche dalla scelta di Chivu che, verosimilmente all’inizio della sua esperienza sulla panchina dell’Inter, non rinuncerà ai titolarissimi di Inzaghi. La permanenza o meno di Acerbi non interferirà sull’intenzione dell’Inter di acquistare un nuovo difensore. In cima alla lista di Marotta e Ausilio c’è sempre Sam Beukema del Bologna, per il quale si prospetta anche un tentativo del Napoli.