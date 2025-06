A 18 milioni può partire: l’Inter è pronta a fare cassa

L’Inter è pronta a fare cassa con una cessione. L’addio sarebbe stato possibile anche con la permanenza di Inzaghi

E adesso, come sarà il mercato dell’Inter ? L’arrivo di Chivu al posto di Inzaghi non dovrebbe stravolgere i piani del club orientati a un ringiovanimento dell’organico in tutti i reparti.

Gli acquisti di Sucic e Luis Henrique, pronti ad aggregarsi al gruppo per partecipare al Mondiale per Club, sono un’indicazione tangibile del nuovo corso nerazzurro che il presidente Marotta ha ribadito si focalizzerà su investimenti mirati all’acquisto di calciatori con un’età media più bassa in grado sia di aumentare la competitività dell’organico che di valorizzarsi ulteriormente in nerazzurro.

Investimenti che, a differenza delle recenti sessioni di mercato, non scaturiranno da eventuali cessioni necessarie per finanziare colpi in entrata. Con gli elevati proventi incassati tra Champions e Mondiale, l’Inter ha maggiori margini di manovra rispetto al passato. Una condizione che non esclude comunque possibili partenze soprattutto di coloro che non hanno inciso nella stagione appena terminata.

Addio all’Inter dopo il Mondiale, prezzo già fissato

Uno dei calciatori maggiormente indiziati a lasciare l’Inter in estate è Kristjan Asllani. E’ stata tutt’altro che un’annata esaltante per il centrocampista albanese. Nonostante sia entrato spesso nelle rotazioni di Inzaghi come vice Calhanoglu (anche a causa dei vari infortuni del turco), Asllani, al netto di qualche buona partita nel finale di stagione, non ha mai convinto.

L’arrivo di Sucic rappresenta un’indicazione lampante di come l’Inter voglia puntare su un altro giocatore da alternare a Calhanoglu, una scelta che rende possibile la cessione di Asllani, peraltro già ipotizzata anche qualora Inzaghi fosse rimasto sulla panchina nerazzurra. Il centrocampista albanese ha un discreto mercato in Serie A. Come risulta a InterLive, nelle ultime settimane ci sono stati vari sondaggi per Asllani.

Uno dei club maggiormente interessati è il Bologna. Italiano apprezza il giocatore che ben può adattarsi al suo stile di gioco e arricchire una linea mediana già robusta con Freuler e Ferguson. Su Asllani c’è anche la Fiorentina che già aveva provato ad acquistarlo, invano, l’estate scorso. Più defilato il Torino. L’Inter è disposta a lasciare partire Asllani con un’offerta di 18-20 milioni.

Attenzione anche alla possibilità che il centrocampista albanese possa essere inserito come pedina di scambio in eventuali trattative per nuovi acquisti. Non è escluso che Chivu possa portare con sé all’Inter uno o due giocatori del Parma già seguiti da tempo dai nerazzurri. Si tratta di Adrian Bernabé e Yoan Bonny, quest’ultimo obiettivo designato per l’attacco dopo gli addii di Correa e Arnautovic.

Qualora l’Inter dovesse tentare l’acquisto di uno o di entrambi i calciatori del Parma, Asllani potrebbe essere proposto ai Ducali come contropartita. Decisiva, ovviamente, in caso di cessione sarà anche la volontà del centrocampista albanese per il quale l’Inter potrebbe ricevere offerte anche da club esteri.