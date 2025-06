Addio dopo il Mondiale per Club, il bomber dell’Inter nel mirino della rivale italiana

L’Inter potrebbe optare per la cessione subito dopo il Mondiale per Club. C’è mezza Serie A su di lui. Decisiva sarà la scelta di Chivu

Lunedì prossimo l’Inter si radunerà per il Mondiale per Club agli ordini di Christian Chivu, il cui arrivo sulla panchina nerazzurra al posto di Simone Inzaghi sarà ufficializzato nelle prossime ore.

Del gruppo interista faranno parte quattro nuovi giocatori ovvero i nuovi acquisti Petar Sucic e Luis Henrique e i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito, rientrati rispettivamente dai prestiti da Empoli e Spezia. Quest’ultimo ha subito un infortunio al ginocchio nel corso del match di ritorno del playoff per la promozione in Serie A contro la Cremonese. Un problema che impedirà a Esposito di partecipare all’Europeo Under 21, al via la prossima settimana in Slovacchia.

Nei prossimi giorni verranno valutate ulteriormente le sue condizioni. L’Inter spera di riuscire portare Pio Esposito negli Usa anche se l’assenza per le prime partite del girone sembra inevitabile. Al termine del Mondiale verrà poi presa una decisione in vista della prossima stagione. Non è escluso, infatti, che l’ex Spezia possa essere ceduto nuovamente in prestito in un club di Serie A con l’obiettivo di accumulare esperienza nel campionato in cui militerà sicuramente con l’Inter nei campionati avvenire.

Su Francesco Pio Esposito c’è mezza Serie A: quante pretendenti

Lo score impressionante di 19 gol segnati nell’ultima stagione di Serie B (playoff compresi) giustifica il grande interesse nei confronti di un centravanti giovane e con tutte le stigmate del futuro campione. E’ un attaccante moderno, Esposito, capace di abbinare forza fisica e un innato senso del gol. L’Inter ci punta tantissimo per il futuro e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2030, indizio inequivocabile sul fatto che nessuna offerta per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante sarà presa in considerazione.

L’ultima pretendente a inserirsi su Esposito è stata la Lazio, alla ricerca di un centravanti giovane e già pronto che possa affiancare se non sostituire Castellanos, per il quale ci sono offerte da club di Liga e Premier League. Esposito non è mai uscito dai radar del Bologna, del Torino (ha provato ad acquistarlo invano la scorsa estate) e dell’Udinese, tutte squadre in cui militano calciatori ambiti dall’Inter sul mercato (Beukema, Castro, Ricci, Lucca, Bijol, Solet) e per i quali Esposito potrebbe rappresentare una potenziale pedina di scambio nel caso l’interesse nerazzurro sfociasse in trattative concrete.

All’elenco vanno poi aggiunte anche Genoa e Parma. Proprio in quest’ultima milita un calciatore che Chivu vorrebbe portare con sé all’Inter ovvero l’attaccante Bonny. Lo stesso allenatore nerazzurro, tuttavia, potrebbe richiedere la conferma di Esposito già per la prossima stagione. E’ stato proprio Chivu a lanciarlo in Primavera sotto età e, di certo, non gli dispiacerebbe affatto di riaverlo di nuovo a disposizione come alternativa a Lautaro e Thuram.