Adios Inter, cambia sponda della città e firma con i ‘cugini

Svanisce il possibile obiettivo di mercato per l’Inter. E’ vicino alla firma con i grandi rivali

In attesa dell’arrivo di nuovi rinforzi dal mercato che definiranno l’organico dell’Inter, sembra esserci già una certezza nell’Inter di Christian Chivu.

Il nuovo allenatore nerazzurro continuerà a puntare sui fedelissimi di Inzaghi anche nella prossima stagione. Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu. Barella, Dimarco, Bastoni, Mkhitaryan, Pavard, Dumfries e verosimilmente anche Acerbi resteranno inamovibili pure nell’Inter di Chivu. All’elenco va aggiunto anche Yann Sommer che si appresta a cominciare quella che sarà l’ultima sua stagione all’Inter a meno di un rinnovo, al momento, non nei piani del club.

Una prospettiva inevitabile per Sommer che, a dicembre, compirà 37 anni. Nonostante le buone prestazioni di Josep Martinez, quando è stato chiamato in causa per sostituire il collega infortunato, Inzaghi non avrebbe di certo stravolto le gerarchie tra i pali nella prossima stagione. E così, verosimilmente, farà anche Chivu, il quale però rispetto al suo predecessore potrebbe concedere più spazio a Martinez in vista dell’avvicendamento previsto nel 2026.

Inter, svanisce un obiettivo: sta per firmare con i grandi rivali

Proprio un portiere era stato accostato all’Inter nei giorni scorsi. Si tratta di Joan Garcia, classe 2000, estremo difensore dell’Espanyol. Tra i migliori nel suo ruolo nella Liga, Garcia ha attirato l’interesse di alcuni top club europei. Alla fine, a spuntarla è stato proprio uno di essi ovvero il Barcellona, club rivale dell’Espanyol contro cui disputa un sentitissimo derby nella città catalana.

Come conferma Fabrizio Romano, nei prossimi giorni il Barcellona pagherà la clausola di 25 milioni di euro necessaria per liberare Garcia dal contratto in essere con l’Espanyol. Un investimento che i blaugrana effettueranno con il rischio di incorrere anche stavolta, per le croniche difficoltà di bilancio, in possibili problemi di tesseramento del nuovo acquisto con la necessità di liberare spazio in organico.

Inevitabilmente, uno tra Szczesny e Ter Stegan sarà ceduto. Quest’ultimo non ha alcuna intenzione di lasciare il club mentre l’ex Juve, protagonista di una buona annata dopo il ritorno in campo seguito all’annuncio sul ritiro, sta trattando il rinnovo. Nei prossimi giorni arriverà la scelta del Barcellona. Intanto, uno dei calciatori simbolo dei blaugrana, Pedri si è detto entusiasta dell’arrivo di Garcia affermando che avrà la fortuna di giocare nella miglior squadra del mondo.

Oltre a Garcia, l’Inter ha seguito anche Alex Meret. Nessuna chance che il portiere del Napoli possa approdare in nerazzurro. E’ stato raggiunto, infatti, l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2027 con ingaggio da 2.5 milioni a stagione. La firma è attesa nei prossimi giorni. L’attuale contratto di Meret scade il prossimo 30 giugno.