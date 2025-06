Bomba Bruno Fernandes per l’Inter: “Colloqui con il suo agente”

Il fondo Oaktree ha promesso grandi colpi per il nuovo tecnico Chivu. Le ultime sul trequartista portoghese del Manchester United

L’addio di Simone Inzaghi alla guida tecnica non necessariamente dovrà portare ad un ridimensionamento da parte dell’Inter. Anzi, dopo diverse stagioni in cui il club di Viale della Liberazione è stato costretto a fare i salti mortali per mantenere una rosa competitiva migliorando i conti, con l’arrivo del fondo Oaktree gli uomini mercato nerazzurri potranno tornare ad investire per rinforzare la squadra. In tale ottica si registra un nuovo nome, quello di Bruno Fernandes.

Il 30enne fantasista portoghese potrebbe essere il sostituto ideale di Mkhitaryan per garantire qualità al centrocampo dell’Inter. Attualmente sotto contratto con il Manchester United, di cui peraltro è capitano, fino al 2027 (con opzione per un altro anno, ndr), viene considerato il punto di riferimento dei Red Devils, che non a caso stanno trattando con il suo entourage il rinnovo praticamente a vita.

Di certo la stagione della squadra prima di Ten Hag e poi di Amorim è stata molto negativa. In Premier sono finiti poco sopra la zona retrocessione e in Europa League è arrivata la sconfitta in finale contro il Tottenham che costerà la mancata partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione. Normale, quindi, che possa esserci una rivoluzione a Manchester, che potrebbe coinvolgere anche lo stesso Bruno Fernandes.

Calciomercato, non solo Inter: anche la Juve pensa di riportare Bruno Fernandes in Italia

Quello che è certo, finora, è che Bruno Fernandes ha deciso di rifiutare la ricchissima offerta che gli è arrivata dall’Arabia Saudita, più precisamente dall’Al Hilal, la stessa squadra che andrà ad allenare Simone Inzaghi. Il suo obiettivo è quello di restare nel calcio che conta in Europa e, qualora dovesse davvero lasciare i Red Devils, stando a quanto riportato dagli insider di mercato ‘Indykaila’, ci sarebbero tre piste: Inter, Juventus e Atletico Madrid.

Stando a quanto sostenuto dalla stessa fonte, l’agente di Bruno Fernandes avrebbe già parlato con i club sopra citati, tutti partecipanti alla prossima Champions League. Da un lato Simeone è da tempo un suo estimatori e vorrebbe portarlo nella Liga. Dall’altro, Juve e Inter vorrebbero riportarlo in Serie A dove ha già vestito le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria prima di fare ritorno in patria allo Sporting CP e quindi fare il salto di qualità al Manchester United. Un affare che si prospetta tutt’altro che semplice.