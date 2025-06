Dalla Champions al mercato, il PSG distrugge l’Inter di nuovo: scippo da 40 milioni

Qualche mese fa si era parlato di una minaccia giunta dal Qatar che avrebbe potuto affondare il Paris Saint-Germain

Il trionfo recente cambia tutto… Qualcuno aveva insinuato che dal Medio Oriente potessero aver già deciso di chiudere i rubinetti al PSG dopo l’incriminazione di Nasser Al-Khelaifi sul caso Lagardere. Lo scandalo è passato in cavalleria e ora restano solo le soddisfazioni di una stagione epocale. Il 5-0 rifilato all’Inter è già storia. E ora Luis Enrique può pretendere dalla proprietà nuovi investimenti.

La Champions nasce anche dai soldi spesi. Nella scorsa stagione, l’allenatore spagnolo ha chiesto cinque rinforzi di livello, e la società lo ha accontentato, investendo 240 milioni. E ora si riparte. Il club ha bisogno di un nuovo centrale, di un trequartista e possibilmente di un nuovo laterale sinistro. Potrebbero arrivare anche un portiere e una punta.

L’obiettivo più chiacchierato, il giovane talento argentino Mastantuono si è di nuovo avvicinato al Real, dopo essere sembrato per qualche giorno più vicino ai parigini. L’alternativa è il diciottenne portoghese Rodrigo Mora del Porto… In patria lo chiamano il Lamine Yamal portoghese. Ha una clausola rescissoria da 100 milioni, ma Al-Khelaifi punta a offrirne una sessantina.

Per l’attacco piace molto Manfred Ugalde, giovane calciatore costaricano, attaccante dello Spartak Mosca, bravo a occupare più posizioni nel reparto avanzato. Donnarumma, ancora sotto contratto, potrebbe essere in uscita. La dirigenza del PSG non vuole più aspettare. O il rinnovo o la cessione immediata. Al suo posto potrebbe arrivare Maignan del Milan.

Per la difesa il primo obiettivo dichiarato di Luis Enrique è Zabarnyj, giovane centrale ucraino del Bournemouth. Sembra che il club inglese abbia già respinto un’offerta da 35 milioni o giù di lì. I francesi potrebbero arrivare a 38. Ci sono ovviamente delle alternative. Piaciucchia Kim del Bayern. Si è a lungo parlato di un’offerta per Ibrahima Konaté del Liverpool e di un sondaggio per Tomas Araujo del Benfica. E poi c’è ancora interesse per Gila della Lazio.

Gila saluta la Lazio: va al PSG

Mario Gila piace anche all’Inter come sostituto di Francesco Acerbi. Per il centrale nerazzurro il futuro è diventato all’improvviso più nebuloso dopo l’addio di Inzaghi. Il suo allenatore alla Lazio e all’Inter vorrebbe portarselo in Arabia. L’Inter, invece, non è convinta che convenga liberarlo subito. Dipende da cosa arriverà dal mercato.

Intanto Gila ha pubblicato sui propri profili social una foto dell’Olimpico, con la didascalia “Grazie mille“. Un messaggio che quasi tutti interpretano come un addio da parte uno dei pilastri della Lazio di Baroni. Il ritorno di Maurizio Sarri non è la causa diretta della sua partenza. Il ventiquattrenne spagnolo era già indicato da tempo come un giocatore in uscita. Lotito sa di poter guadagnare una bella somma (considerando che dovrà girarne il 50% al Real). Ed è proprio questa la ragione che ha trattenuto finora l’Inter.

👀Le message énigmatique de Mario Gila, pisté par le PSG et Luis Campos. #PSG (🗣 IG de Mario gila) pic.twitter.com/E1BJeX80Ns — ParisTeam (@Paristeamfr) June 6, 2025

Il prezzo dello spagnolo è alto: Lotito, trovandosi di fronte così tante squadre interessate al suo centrale, chiede tra i 40 e i 50 milioni di euro. Ecco perché quasi tutte le italiane sono ferme. Con l’Inter si è bloccato anche il Milan. Resta dunque aperta la pista che porta in Premier League. E poi c’è il PSG. Secondo AS, Luis Enrique avrebbe chiesto alla sua dirigenza di prendere il connazionale.

Occhio a Coppola e Leoni

Sempre secondo AS, il PSG potrebbe partire con un’offerta intorno ai 30 milioni. Ma per convincere Lotito alla cessione, come abbiamo detto, i parigini dovranno spendere qualcosina in più. Gila sembra già pronto a fare le valigie. Ma non si conoscono le sue preferenze. La chiamata di Luis Enrique potrebbe fare la differenza.

Perdendo Gila, la Lazio comincerà a fare concorrenza all’Inter, al Napoli e al Milan per i vari centrali che i tre club stanno già seguendo. Anche a Sarri, per esempio, piace Giovanni Leoni del Parma. Poi il patron della Lazio potrebbe anche muoversi per Diego Coppola, il ventunenne del Verona che piace anche all’Inter come giovane da aggiungere in rosa e far crescere sotto l’ala protettiva dei centrali più anziani.

Ausilio ha una chiara preferenza: punterà su Leoni, che segue da tanto tempo. Il ragazzo è un profilo che potrebbe piacere anche a Oaktree: giovanissimo (è nato a fine 2006) e in rampa di lancio. Parliamo di un centrale alto, fisicamente massiccio, bravo nel marcare e disinvolto nella gestione della palla. Chivu lo conosce bene e potrebbe consegnargli una maglia da titolare come centrale nei tre dietro.