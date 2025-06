Lautaro porta un gioiello argentino all’Inter: firma per 12 milioni

Lautaro Martinez può portare all’Inter un talento che sta facendo parlare parecchio di sé sulla scena internazionale: costa 12 milioni

In attesa del Mondiale per club, è tempo di nazionali e l’Inter è al centro di una profonda rivoluzione che riguarda per prima cosa la guida tecnica con la scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore. Ora servirà un calciomercato senza spese pazze, ma comunque soddisfacente, per far sì che i nerazzurri riescano a migliorare la squadra e a ripartire dopo la tremenda sconfitta in finale di Champions League contro il PSG.

La Beneamata ha chiarito, per volontà di Oaktree, che si punterà il mirino soprattutto su calciatori giovani e che avranno delle prospettive sempre più importanti, aumentando anche la loro valutazione. Uno dei ruoli su cui la società ha tutta l’intenzione di investire è sicuramente quello del difensore centrale.

L’Inter è al lavoro per portare agli ordini di Chivu un talento importante come quello di Giovanni Leoni. Il centrale ha grande qualità e fisicità, ha fatto molto bene a disposizione del tecnico rumeno e ha un costo di 15 milioni con ampi margini di miglioramento. Non si tratta dell’unico profilo in via di valutazione per quella zona di campo.

L’Inter ha messo gli occhi su Lomonaco: affare da 12 milioni

Con la maglia dell’Independiente si è messo in grande evidenza Kevin Lomonaco. Stiamo parlando di un classe 2002 che si segnala per la grande fisicità, la capacità di uscire palla al piede e di impostare il gioco. Deve disciplinarsi sotto il punto di vista tattico – sono troppe le scorribande palla al piede tentate rispetto al calcio europeo -, ma è comunque un profilo che piace.

Ha ottenuto anche la convocazione in Nazionale argentina nell’ultima tornata e lì ha trovato Lautaro Martinez come uno dei leader assoluti del gruppo Albiceleste. Il Toro potrebbe essere uno sponsor importante per il suo trasferimento in Serie A, dove Chivu potrebbe subito valutare le sue qualità e il suo apporto immediato per l’Inter.

Ancora non è iniziata una vera e propria trattativa, ma c’è già chi considera Lomonaco uno dei centrali migliori di tutto il Sud America. La sua valutazione è sui 12 milioni di euro, motivo per cui potrebbe trattarsi di un investimento ragionato e non troppo importante per il club nerazzurro. E vedremo se dall’interesse si passerà ai fatti.