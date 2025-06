L’Inter vuole il nuovo Vitinha: è la futura star del Portogallo

L’Inter ha messo gli occhi sul nuovo Vitinha: ha solo 18 anni, ma dà già l’impressione che sarà la futura star del Portogallo

Sono passati tanti mesi dall’insediamento di Oaktree alla guida dell’Inter, ma la musica suonata dal fondo americano non è cambiata, anzi si è stabilizzata e accentuata. Dopo i trofei persi e gli alti incassi ricevuti, i nerazzurri sono costretti a tirare una riga e guardare avanti, soprattutto dopo l’addio di Simone Inzaghi.

Se prima il diktat era quello di puntare forte sui giovani e valorizzarli in un contesto tecnico e di gruppo di alto livello, ora questa direzione è ancora più forte ed è stata scandita anche dall’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina della prima squadra. Il tecnico ha mostrato le sue qualità in tal senso anche nei pochi mesi a Parma e soprattutto nella scalata portata a termine nel settore giovanile dell’Inter, culminata con lo scudetto Primavera.

Oaktree non potrà fare la voce grossa con un mercato al livello delle massime big europee, per cui bisognerà basarsi sul lavoro quotidiano e nel medio periodo per raggiungere i risultati auspicati sul campo. Soprattutto a centrocampo, i radar sono accesi e potrebbero aver scovato un profilo che farà parlare a lungo di sé.

Inter sul nuovo Vitinha: chi è e quanto costa

La scuola portoghese sta sfornando veri e propri mostri di qualità, calciatori di fare la differenza con ritmi alti, una gestione eccelsa del pallone e caratteristiche ben precise in mezzo al campo. L’Inter lo sa bene e a sue spese, visto come si sono comportanti Vitinha e Joao Neves in finale.

E proprio in Portogallo, di preciso allo Sporting, gioca un ragazzo che farà parlare molto. Ha solo 18 anni e una continuità ancora da trovare e scandire, ma Joao Simoes è un talento purissimo, che si è già affacciato puntualmente in prima squadra. È mancino e gioca nel cuore del centrocampo.

Come Vitinha, è bravo nell’organizzazione nel gioco e ha grande tecnica individuale. Rispetto al connazionale, deve limare diversi difetti, dovuti soprattutto all’inesperienza, ma ha già giocato 9 partite in campionato e 5 in Champions League. Anche fisicamente può ancora strutturarsi al meglio, ma di sicuro è un ragazzo che farà parlare di sé e che l’Inter sta seguendo attentamente con i suoi scout. Una vera e propria trattativa, però, non è iniziata.