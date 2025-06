Chivu-Inter, è una nuova era: decisi sei colpi

Cristian Chivu sta avviando una nuova era all’Inter: occhio ai piani sul calciomercato e a ben sei colpi che potrebbero arrivare a Milano

Come ogni rivoluzione che si rispetti nel calcio, si parte da un nuovo allenatore. Cristian Chivu, però, non è un nome da stravolgimento totale, da rottura con il passato o che porterà principi molto diversi da infondere la squadra. Al contrario, l’eroe del Triplete andrà avanti nel segno della continuità rispetto al lavoro fatto da Simone Inzaghi, ma con alcune novità non di poco conto.

La dirigenza dovrà sfoltire la rosa, cedendo uomini dalla carta d’identità un po’ troppo data e puntare sui giovani. Ma anche sotto il profilo tecnico tattico, va aggiunto il dribbling alle soluzioni della squadra, velocità e forza fisica.

Per questo, sono già in programma addirittura sei possibili colpi, che con le cessione dovute, potrebbero portare l’Inter ad avere un volto molto diverso alla fine della prossima sessione estiva sul calciomercato.

L’Inter accontenta Chivu: subito sei colpi

Se in porta le cose dovrebbero rimanere come sono, occhio alla difesa. È già in programma l’arrivo di un centrale che dovrà sostituire Acerbi e il profilo giusto pare essere quello di Giovanni Leoni, 18enne completo che Chivu ha fatto esordire al Parma. I colpi, però, potrebbero non essere finiti qui, perché con un’offerta importante per Bisseck, sarebbero in due ad arrivare – a quel punto, occhi su De Winter.

Non fa eccezione il centrocampo. Al netto dell’arrivo di Sucic, con l’addio di Asllani, servirà un nuovo vice Calhanoglu, con Nicolussi Caviglia in cima alla lista. Sulla trequarti il sogno resta Nico Paz, poi bisognerà capire se ci potranno essere evoluzioni sul fronte della cessione di Davide Frattesi, che piace da tempo al Napoli e a diverse big europee.

La rivoluzione più profonda sarà in attacco, dove sono attesi ben due colpi alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Bonny e Hojlund hanno ampiamente staccato la concorrenza, tanto che uno dei due potrebbe essere a disposizione di Chivu già in occasione del Mondiale per club. Attaccano la profondità, hanno grande forza fisica e sono bravi nella costruzione offensiva del gioco: a Milano dovranno migliorare anche sotto porta, aspetto fondamentale per essere bomber a certi livelli.