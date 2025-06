Chivu porta il gioiello, l’Inter batte la concorrenza di Juve e Milan

Chivu rivorrebbe all’Inter uno dei suoi titolarissimi al Parma. Ci sono anche Juve e Milan su di lui. I nerazzurri però possono superare la concorrenza

Nelle prossime ore, Christian Chivu diventerà il nuovo allenatore dell’Inter. Sarà lui a guidare i nerazzurri nel Mondiale per Club che, per Lautaro e compagni, comincerà mercoledì 18 giugno con l’esordio contro i messicani del Monterrey.

Con l’arrivo del nuovo tecnico, le strategie di mercato dell’Inter non cambieranno. I nerazzurri, come ribadito in più occasioni da Marotta, acquisteranno nuovi giocatori in tutti i reparti per svecchiare l’organico e garantire quella competitività necessaria in vista di un’altra stagione su più forti. Il mercato dell’Inter non si fermerà certo a Sucic e Luis Henrique. Altri innesti arriveranno dopo il Mondiale con i nerazzurri che potrebbe puntare su alcuni dei giocatori allenati dallo stesso Chivu a Parma.

Il primo è l’attaccante Ange Yoan Bonny che, stando alle indiscrezioni circolate stamane, l’Inter vorrebbe prendere entro il 10 giugno per aggregarlo al gruppo impegnato nel Mondiale. Si prospetta più laboriosa, invece, la possibile trattativa per un altro calciatore dal Parma, sul quale è forte anche l’interessamento di Milan e Juventus.

L’Inter sul gioiello del Parma, Chivu decisivo: ha stregato anche Milan e Juve

Ci riferiamo a Giovanni Leoni, difensore centrale dei Ducali, che con l’arrivo di Chivu in panchina ha dato un grandissimo contributo alla salvezza raggiunta dal Parma. Nelle tredici partite in cui il futuro allenatore dell’Inter ha guidato il Parma in questa stagione, Leoni ne ha giocate nove da titolare. Tutte prestazioni di ottimo livello che hanno contribuito ad innalzare la sua valutazione a 15-20 milioni di euro.

Il pressing dell’Inter è già iniziato. L’arrivo di un nuovo centrale di difesa, nonostante la conferma di Acerbi e De Vrij, è una priorità per i nerazzurri che possono sfruttare proprio la presenza di Chivu per convincere Leoni ad accettare l’eventuale proposta nerazzurra rispetto a quelle altrettanto possibili di Juve e Milan. Si è scritto di un Allegri particolarmente colpito dalle prestazioni del difensore parmense che potrebbe sostituire uno tra Tomori o Thiaw, destinati alla cessione.

Nella corsa a Leoni, l’Inter potrebbe giocarsi anche alcune possibili contropartite gradite al Parma. Una può essere Asllani, il cui addio è tutt’altro che da escludere dopo l’arrivo di Sucic. L’altra è Francesco Pio Esposito, l’attaccante che l’Inter può cedere ancora in prestito per fargli acquisire esperienza e minutaggio in Serie A prima di riportarlo definitivamente alla base nel 2026. Parma potrebbe essere la squadra ideale per l’ex attaccante dello Spezia che ha chiuso l’annata in Serie B con uno score notevole di 19 gol tra regular season e playoff.

Il Parma vorrebbe tenere Leoni almeno un altro anno ma si prospetta difficile la resistenza di fronte a eventuali (e ricche) offerte da uno dei top club di Serie A. Il difensore, intanto, disputerà l’Europeo con l’Under 21. Il c.t. Nunziata lo ha convocato per la prima volta con gli azzurrini. Leoni è ancora sotto età ma, evidentemente, l’ottimo campionato disputato con il Parma ha convinto il c.t. ad aggiungerlo al gruppo che proverà a vincere un titolo che manca al calcio italiano dal 2004.