Inter, da Sommer a Donnarumma: c’è una grande novità | INTERLIVE

L’Inter ha iniziato un nuovo corso tecnico ed è chiara la situazione per quanto riguarda i portieri: da Sommer a Donnarumma, come stanno le cose

È l’alba di una nuova era in casa Inter. La finale di Champions League persa, l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di Chivu hanno accelerato un processo che era già stato indicato chiaramente da Oaktree: il ringiovanimento di un gruppo che deve puntare a nuovi successi, e anche un risparmio importante sul monte ingaggi.

La proprietà americana ha aperto a investimenti sui cartellini la prossima estate, ma sicuramente non a spese pazze che potrebbero mettere l’Inter sulla stessa linea di PSG, Bayern Monaco o delle big inglesi. Serve oculatezza ed equilibrio nella costruzione della squadra e, proprio per questo, non sono attese rivoluzioni in piena regola, ma ritocchi importanti in cui i calciatori più esperti lasceranno e al loro posto arriveranno giovani.

Attenzione anche alle novità che riguardano la porta, una piccola eccezione alla regola. Yann Sommer è stato grande protagonista nell’ultima stagione, soprattutto nella cavalcata che ha portato i nerazzurri fino alla finale di Champions. Lo svizzero non è di certo giovanissimo e negli ultimi mesi il nome di Gianluigi Donnarumma è stato spesso accostato alla Beneamata. Ecco come stanno le cose.

La verità su Donnarumma e Sommer: i piani dell’Inter

Anche negli ultimi giorni, il portiere ex Milan non si è mai sbilanciato rispetto al rinnovo di contratto e alla sua permanenza al PSG, nonostante una coppa vinta da top assoluto nel ruolo. L’Inter resta sullo sfondo, perché non si può non esserlo per profili del genere, ma oggi pare lontanissima nella corsa al calciatore.

Secondo quanto risulta a Interlive.it, i nuovi campioni d’Europa non hanno alcuna intenzione di perdere l’italiano e vanno sulla strada del rinnovo di contratto, purché rientri nel tetto salariare. Anche se le richieste di Donnarumma dovessero essere altissime, ci sarebbero comunque altre big in prima fila per il portiere, dal Bayern Monaco fino ad arrivare alle big inglesi.

Insomma, inserirsi per l’Inter sarebbe impresa quasi impossibile, a meno che il ragazzo non dia priorità all’Italia. Ci risulta, invece, che il piano dei nerazzurri sia andare avanti con Sommer e Josep Martinez anche per il prossimo anno. C’è grande fiducia nel portiere spagnolo e si punterà sempre di più su di lui.