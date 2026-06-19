Inter, i tifosi tornano a sognare Nico Paz: folle scambio in ballo

Inter, i tifosi sono pronti a sognare ancora Nico Paz. La pazza idea dello scambio incendia di nuovo la piazza.

Nico Paz è stato per lungo tempo il sogno di mercato dell’Inter. Il talentuoso argentino è stato a lungo nel mirino della società nerazzurra. La complicata situazione legata al giocatore, di rientro dal Real Madrid dopo la fortunata esperienza a Como grazie al diritto di recompra in favore degli spagnoli, sembrava però aver spento tutte le speranze dei nerazzurri. Sembrava infatti destinato a restare in blancos. Le cose, però, sono cambiate nelle ultime settimane.

Il Como ha infatti continuato a lungo a trattare per trovare un accordo per la permanenza del giocatore. Lo stesso Paz, preferirebbe restare alla corte di Fabregas, vista la tanta concorrenza in casa Real. Gli spagnoli, però, non avrebbero gradito la presa di posizione, e avrebbero chiuso ad un nuovo prestito. Il Como, da parte, sua, non avrebbe intenzione di acquistare il giocatore per i 60 milioni richiesti dalla società.

Tanto è bastato per riaccendere le speranze e le fantasie dei tifosi dell’Inter, che sperano in un reinserimento nella trattativa visto lo scontro tra il Como e il Real. Tra le ipotesi emerse in queste ore, ce n’è una a dir poco folle che sta facendo discutere la piazza.

Nico Paz, scambio folle per Bastoni?

Non è un segreto che Alessandro Bastoni sia uno dei difensori più apprezzati d’Europa. Il centrale nerazzurro secondo alcune indiscrezioni sarebbe entrato nel mirino anche del Real Madrid, che avrebbe messo il difensore nella lista dei potenziali rinforzi. La valutazione dei nerazzurri del giocatore sarebbe di circa 70 milioni. Non troppo diversi da quelli che a Madrid chiedono per Nico Paz.

Ecco perché, tra suggestioni di mercato e fantasie, sui social si sta facendo largo l’idea di uno scambio tra i due. Paz all’Inter troverebbe terreno fertile per crescere ed essere protagonista, Bastoni andrebbe nel club più prestigioso al mondo, e potrebbe lasciarsi alle spalle le polemiche che hanno condizionato la passata stagione lasciando il nostro paese. Al momento, ovviamente, si tratta solo di voci e ipotesi estive di mercato, ma quel che è certo è che lo stop alla trattativa tra Real Madrid e Como per Nico Paz ha riportato prepotentemente l’argentino nell’orbita nerazzurra, almeno per i tifosi. Non resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione.