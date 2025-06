Inter, grande colpo dall’Atletico: Zanetti confessa tutto

Un laterale, abile a giocare sia sulla destra che sulla sinistra. Qualcuno lo paragona all’attuale vicepresidente nerazzurro

L’affare potrebbe intrigare Ausilio? Magari Javier Zanetti ne ha già parlato da tempo con il ds e con Beppe Marotta. In caso di uscita di Federico Dimarco, al vicepresidente argentino dell’Inter potrebbe non dispiacere portare in squadra un connazionale. L’obiettivo potrebbe essere utile anche sulla destra, come vice-Dumfries, anche se in quella posizione l’Inter appare già abbondantemente coperta (ci sono Luis Henrique e poi Darmian e Buchanan, il cui destino non è ancora chiaro).

In tutto ciò, Zanetti continua a tenere d’occhio i suoi più interessanti connazionali e muoversi come preziosissimo referente per l’Inter. Lo ha fatto nei mesi scorsi dialogando spesso con la famiglia di Nico Paz, che ancora oggi è un obiettivo per il centrocampo nerazzurro. Ma il vicepresidente nerazzurro ha messo nel mirino anche un terzino destro, ovvero un calciatore che occupa la posizione che lui stesso ha occupato per tanti anni all’Inter e nella Nazionale argentina. Intervistato da Flashcore, l’ex capitano nerazzurro ha parlato dell’ex compagno di squadra Chivu, dello storico rifiuto all’offerta del 2001 arrivatagli dal Real Madrid, di Moratti e della nuova proprietà nerazzurra.

Gli è stato anche chiesto se oggi vede qualche giocatore simile al vecchio Zanetti. E il dirigente nerazzurro ha risposto di no. Subito dopo ha però fatto il nome di Molina. “Mi piace Molina perché interpreta il ruolo di marcatore con un punto di vista offensivo e mi piace perché è quello che piaceva fare a me. Sì, mi piace perché pensa sempre alla porta avversaria”.

25 milioni per l’argentino che piace a Zanetti

El galgo, terzino dell’Atletico Madrid, spesso impiegato da Simeone anche come centrocampista largo a destra, è un laterale forte soprattutto in spinta, veloce, bravo nel trovare la porta, anche con tiri da fuori area, sia di destro che di sinistro. Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, il classe 1998 Nahuel Molina si è fatto le ossa in prestito prima nel Defensa y Justicia e poi nel Rosario Central. Nel 2020 è passato all’Udinese, dov’è rimasto per due stagioni. Nel suo secondo anno in Italia ha segnato 7 goal in Serie A, diventando il difensore più prolifico della stagione in tutti i principali campionati europei.

Nel 2022 è arrivato all’Atletico Madrid per circa 20 milioni e ci ha messo poco a prendersi una maglia da titolare. Per il Cholo Simeone è un intoccabile. Ora, però, sembra che i colchoneros abbiano messo gli occhi su Theo Hernandez del Milan. In questo senso, Molina potrebbe lasciare il club spagnolo. L’argentino, secondo alcune fonti, è già stato proposto anche ai rossoneri come parziale contropartita proprio per poter ingaggiare il laterale francese. Hernandez, corteggiato a lungo dall’Al-Hilal, non sembra convinto della destinazione araba. Il Milan, però, vorrebbe cederlo proprio in Saudi Pro League, per poter incassare il massimo da un giocatore che nella scorsa stagione ha deluso.

Molto probabilmente, l’Inter ha scelto Chivu come nuovo allenatore anche per non dover fare i conti con un tecnico che avrebbe alzato la voce per chiedere acquisti mirati. La società, dunque, interverrà sul mercato per occupare le posizioni oggi vuote, partendo in pratica dalla ricerca di una punta. I papabili sono Rasmus Hojlund, che ha un contratto fino al 2028 con lo United, e Bonny del Parma. Potrebbe arrivare anche un centrale giovane, in caso di addio ad Acerbi o de Vrij. Per il resto, gli affari si concluderanno in base alle uscite. E, al momento, non è previsto un investimento da 25 milioni (questo il prezzo di Molina) per un laterale.