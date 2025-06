Inter, svolta sul mercato: se non accetta l’offerta verrà messo fuori rosa

E’ iniziata la rivoluzione nerazzurra dopo l’addio di mister Inzaghi e gli acquisti di Sucic e Luis Henrique. Ma c’è un altro caso che infiamma l’Inter

Per l’Inter si è chiuso un ciclo con la finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain. I quattro anni con Simone Inzaghi in panchina hanno regalato gioie e dolori ai tifosi nerazzurri, che ora sperano che si possa restare ai vertici del calcio italiano ed europeo anche senza il tecnico piacentino. Gli uomini mercato Marotta e Ausilio hanno intenzione di aprire subito un nuovo ciclo, per il quale ovviamente ci vorrà il supporto del fondo Oaktree.

Le prime mosse sono già arrivate. Sfruttando la nuova finestra di calciomercato introdotta dalla Fifa tra l’1 e il 10 giugno per agevolare le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club, l’Inter ha già perfezionato due acquisti. Il centrocampista croato Sucic dalla Dinamo Zagabria e l’esterno destro brasiliano Luis Henrique dal Marsiglia. E’ chiaro che ci saranno altri arrivi (e delle partenze) anche dopo o durante la competizione iridata negli Stati Uniti.

C’è un reparto, in particolare, che ha bisogno di nuovi innesti ed è quello offensivo. Dei cinque attaccanti che aveva a disposizione Inzaghi, due sono già certi di non restare. Si tratta di Correa e Arnautovic, che erano in scadenza di contratto. Oltre ai titolarissimi Lautaro Martinez e Thuram, poi c’è Taremi, che ha molto deluso al suo primo anno in Serie A, che verrà valutato da Chivu insieme al giovane Francesco Pio Esposito, di ritorno dal prestito in Serie B allo Spezia.

Calciomercato Inter, piace Hojlund che ha avuto un ultimatum dal Manchester United

Tanti sono i profili sul taccuino di Marotta e Ausilio, che sono sempre a caccia delle occasioni che il mercato può offrire. Molte di queste portano al Manchester United, alle prese con l’ennesima stagione disastrosa e la necessità di rifondare la squadra, che peraltro non giocherà le coppe europee. Tra i papabili partenti c’è Rasmus Hojlund, già scaricato dal manager Amorim e obiettivo concreto dell’Inter.

Secondo il portale britannico ‘Give Me Sport’, il Manchester United ha intenzione di cedere il bomber danese nel più breve tempo possibile, per evitare di arrivare agli ultimi giorni di calciomercato. Per questo sarebbero disposti a fare uno sconto sul prezzo del cartellino dell’ex Atalanta, del quale hanno già preso il sostituto (Cunha dal Wolverhampton, ndr). Ma se non dovesse accettare le offerte dell’Inter e degli altri club interessati, Hojlund verrà messo fuori rosa.