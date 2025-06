Inter, trovato il nuovo difensore: è molto più forte di Bisseck

Il club nerazzurro, che si appresta ad abbracciare il ritorno a casa di Cristian Chivu, lavora sul mercato in entrata: che colpo!

A giudicare dalla prestazione dei giocatori nerazzurri schierati dal CT Luciano Spalletti per la disastrosa prima gara ufficiale delle qualificazioni ai Mondiali 2026, forse la delusione per la batosta subìta in finale di Champions non è stata ancora assorbita.

Pur non agevolati da un contesto di squadra che certamente non li ha aiutati (l’Italia è stata letteralmente travolta dalla Norvegia, che ha già chiuso la pratica nel primo tempo con tre gol), i vari Bastoni, Barella, Frattesi (subentrato al 46′) e Dimarco (in campo solo per gli ultimi 7 minuti di partita) hanno mostrato, come a Monaco di Baviera, enormi difficoltà sia dal punto di vista fisico che mentale. Di interpretazione della gara. Di concentrazione sull’obiettivo da raggiungere.

Nell’amarezza per un risultato che già ha fatto scattare un campanello d’allarme in vista della qualificazione alla rassegna iridata del 2026, non può non aver destato preoccupazione, tra i vertici nerazzurri, la condizione dei succitati nazionali. Soprattutto in vista dell’ormai imminente Mondiale per Club.

Proprio la kermesse che prenderà il via a metà giugno potrebbe essere lo spartiacque di mercato per alcune decisioni che, complice il rivoluzionamento dei piani avviato dall’addio di Simone Inzaghi e dal prossimo arrivo di Cristian Chivu in panchina, Marotta e soci potrebbero prendere nel giro di qualche settimana,

Bisseck, lusinghe dalla Premier: fari puntati sull’erede

Il portale britannico ‘Teamtalk.com‘ ha fatto il punto della situazione relativamente ad un calciatore inglese che, già lusingato dall’interesse di big come Newcastle, Manchester United e soprattutto Liverpool, è finito anche nel mirino dell’Inter. Che potrebbe seriamente pensare ad un avvicendamento in una delle posizioni difensive del pacchetto arretrato.

24 anni, ivoriano naturalizzato inglese, Capitano del sorprendente Crystal Palace che non più tardi di qualche settimana fa ha battuto il Manchester City nella finale di FA Cup di Wembley, Marc Guehi è ormai un punto fermo della selezione dei ‘Tre Leoni’.

Contratto in scadenza a giugno 2026, il calciatore potrebbe verosimilmente lasciare Londra la prossima estate. Il club nerazzurro, non insensibile al pressing che società come Tottenham, Everton, West Ham e Bournemouth – solo per restare a quelle inglesi, ma ci sarebbe l’interesse anche di sodalizi tedeschi – stanno portando su Yann Aurel Bisseck, potrebbe optare per una cessione dell’ex Aarhus per poi iscriversi, con credenziali economiche di tutto rispetto, alla corsa per Guehi.

Lo stesso portale britannico sopracitato ha inserito il club di Viale della Liberazione tra quelli pronti alla battaglia per un trasferimento che, data anche la natura dell’impegno economico da assumere, avverrebbe però solo dopo il Mondiale per Club.