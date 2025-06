L’Inter non molla De Winter: pronto lo scambio

L’Inter è alla ricerca di un difensore centrale. Piacciono Lucumi e Beukema del Bologna, ma occhio al ventiduenne belga del Genoa.

A fine maggio l’Inter ha avuto un contatto con il Genoa per parlare di Koni De Winter. Secondo alcune voci, il belga è il preferito di Ausilio come rinforzo in difesa. Ma prima di andare a fondo nella questione, il club nerazzurro dovrà anche capire cosa ne sarà dei giocatori ancora in bilico, come Acerbi, de Vrij e Darmian.

Il prezzo potrebbe spaventare infatti Oaktree, che potrebbe quindi suggerire di investire su un altro nome, magari proveniente da un campionato estero. Sul belga ci sono anche squadre di Premier e potrebbero farsi avanti Juve, Roma (il classe 2002 piace a Gasperini) e Napoli. De Winter è bravo nel gioco aereo, ha dimostrato personalità e buona gestione della palla in progressione e fraseggio. I dati dicono che ha chiuso la stagione con una media di 4,6 recuperi a partita e 4,5 respinte.

Pur essendo grosso, non è un centrale lento. Inoltre è un giocatore versatile e che Viera è riuscita a migliorare anche dal punto di vista tattico. A parte ciò, il ventiduenne è incline a preoccupanti distrazioni: ogni tanto si perde e combina qualche pasticcio. Potrebbe rivelarsi utile come braccetto anche se funziona meglio in una difesa a due.

Da centrale in una difesa a tre potrebbe non essere un giocatore pronto. L’Inter è in buoni rapporti con Marco Ottolini, ds del club ligure. E lo stesso Ottolini ha espressamente dichiarato che i rossoblù sarebbero interessati a prendere Pio Esposito. Si apre dunque la possibilità di uno scambio più conguaglio?

De Winter vicino all’Inter, ma nessuno scambio con Esposito

Pio Esposito più qualche milioncino al Genoa per de Winter? Inter non vuole perdere il controllo sul giovane attaccante che ha concluso la stagione in B da capocannoniere. Quindi potrebbe concedere a Ottolini la possibilità di trattare un prestito secco o un prestito con diritto di riscatto e clausola per la recompra.

Intervistato dal Secolo XIX, il dirigente del Genoa ha dichiarato: “Esposito è un giocatore che seguiamo“. Poi ha anche spiegato che la società non esclude il ritorno di Gudmundsson: “La Fiorentina ha un diritto di riscatto che può esercitare, noi abbiamo avuto interessamenti da squadre che faranno la Champions e aspettiamo di vedere quello che succede. Non è neppure escluso che Albert possa tornare qui…”.

Intanto sembra che Sarri abbia chiesto a Lotito di prendergli subito il giovane attaccante nerazzurro nato a Castellammare di Stabia. Negli scorsi giorni si è parlato di un primo contatto fra biancocelesti e nerazzurri… Lotito avrebbe offerto un prestito biennale (a 3 milioni circa) più obbligo di riscatto a 16 milioni. E nel colloquio si sarebbe parlato anche di Rovella, centrocampista che piace ad Ausilio.

Lazio, Bologna e Napoli su Pio

Il ragazzino che ha sfiorato la promozione in A con lo Spezia piace da tempo anche al Napoli e al Bologna. L’attaccante tornerà ora all’Inter e non è ancora chiaro se sarà aggregato alla rosa che partirà per gli Stati Uniti per il Mondiale per Club: al momento, il giovane è infatti infortunato.

Francesco Pio Esposito ha saltato infatti gli Europei Under 21 con l’Italia per infortunio… Qualche tifoso nerazzurro ha quasi gioito alla notizia. In realtà, l’Europeo sarebbe stato un momento importante per la crescita del giovane. All’inizio sembrava che l’Inter avesse deciso di non lasciar partire il giovane attaccante alla volta dell’Europeo U21, ma in realtà l’impegno è stato declinato dal giocatore per uno stop fisico.

Inoltre, se lo stop sarà lungo, il ragazzo non potrà nemmeno essere utile ai nerazzurri per il torneo americano. Tornerà all’Inter anche il fratello più grande, Sebastiano. Anche è molto complicato che possa restare. Per l’ex Empoli, potrebbe esserci il Bologna o il Cagliari.