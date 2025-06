Acerbi in Arabia Saudita: tutta la verità sul trasferimento | INTERLIVE

Francesco Acerbi è uno dei nomi più chiacchierati per il mercato in uscita dell’Inter: la verità sull’addio con direzione Arabia Saudita

Un turbante, un calcio diverso e tanti soldi. L’Arabia Saudita è entrata da anni e a pié pari nelle grandi elite del calcio mondiale e con il potere del denaro lusinga, attrae e chiude le trattative. A dir il vero, è successo molto più spesso quando si tratta di calciatori, proprio perché sono disposti a pagare i campioni per poi metterli al centro della scena mediatica e sul campo.

Ora la tendenza si sta allargando anche agli allenatori e la chiara dimostrazione è sicuramente Simone Inzaghi. Dopo aver perso la finale di Champions League in quella maniera, il tecnico di Piacenza ha capito che il suo ciclo era finito e ha preferito ripartire da un’esperienza completamente diversa e dai tantissimi soldi messi sul tavolo dall’Al Hilal.

Il resto è storia attuale, ma ha fatto molto discutere anche un altro caso, quello di alcuni dei migliori calciatori dell’Inter che sarebbero stati tentati proprio da Inzaghi per seguirlo in Arabia. Magari una battuta c’è stata – e la dice lunga su com’è andata la finale -, ma ci sono pochi riscontri che le cose possano andare in questa direzione. Se su Bastoni e Barella non ci sono grossi dubbi, ce n’è stato qualcuno in più per Francesco Acerbi.

Acerbi all’Al Hilal, nessun contatto: la verità sulle voci

Il centrale è un fedelissimo di Inzaghi, che gli ha permesso di arrivare ai suoi massimi livelli alla Lazio e poi soprattutto all’Inter. Ora la sua carriera in nerazzurro pare agli sgoccioli – probabilmente il prossimo sarà il suo ultimo anno -. Dopo la finale di Champions League, in molti hanno ipotizzato che potesse lasciare i nerazzurri anche prima, in particolare dopo il Mondiale per club, tramite il pagamento di una penale da parte dell’Inter.

Abbiamo verificato le voci di un suo possibile trasferimento all’Al Hilal e non ci sono affatto riscontri. Secondo quanto risulta a Interlive.it, non ci sarebbe stato nessun contratto tra le parti e non dovrebbe esserci neanche nell’immediato futuro. I sauditi stanno cercando di costruire una squadra di altissimo livello e spendendo tanti soldi, ma Acerbi non dovrebbe essere coinvolto.

Non solo, perché da quanto abbiamo raccolto, dovrebbe esserci un accordo sulla parola tra Inzaghi e la dirigenza dell’Inter di non mettersi i bastoni tra le ruote, lasciando perdere i calciatori nerazzurri. I rapporti sono rimasti cordiali tra le parti e non c’è voglia di inasprirli.