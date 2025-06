Chivu gli ha chiesto di lasciare l’Inter: calciatore con la valigia

Il nuovo allenatore nerazzurro sta pianificando il mercato con Marotta e Ausilio. Servono cessioni prima dei nuovi acquisti: individuato un possibile partente

Beppe Marotta l’ha definita una “scelta coraggiosa” quella di puntare su Cristian Chivu. E in effetti affidare la panchina di un club prestigioso come l’Inter, vice campione d’Italia e vice campione d’Europa, ad un tecnico che vanta appena tredici partite in Serie A con il Parma, può sembrare un azzardo. Di certo l’allenatore rumeno conosce bene l’ambiente nerazzurro, avendolo vissuto prima da calciatore e poi da tecnico della formazione Primavera, con cui ha vinto lo scudetto.

Qualche maligno, invece, ha bollato la decisione di affidare la squadra a Chivu come “troppo conservativa”. La critica si base sul presupposto che si è preferito andare su un allenatore che non avesse uno spessore tale da poter avere troppe pretese, specie sul mercato. Proprio come fu per Simone Inzaghi, considerato uno ‘Yes Man’, quando fu chiamato a rimpiazzare Antonio Conte, il quale non voleva accettare il ridimensionamento della società dopo la conquista del 19esimo scudetto con la famiglia Zhang.

In realtà Chivu, appena tornato ad Appiano Gentile, si è messo a lavorare di concerto con Marotta, Ausilio e Baccin per discutere le strategie in vista della nuova campagna acquisti. In primo luogo ha dato il suo parere sui gioiellini del Parma che ha appena allenato: dal difensore Leoni, al centrocampista Keita fino a – soprattutto – l’attaccante Bonny. Ma con una rosa già abbastanza ampia, prima sarà necessario cedere qualcuno.

Calciomercato Inter, Chivu spinge Taremi all’uscita per fare spazio ai nuovi bomber

Rispetto al parco attaccanti che ha concluso la stagione 2024-25, l’Inter non potrà più contare su Arnautovic e Correa, i cui contratti scadono a giugno e non saranno rinnovati. Oltre alla coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Thuram, c’è poi Mehdi Taremi, arrivato a costo zero dal Porto, ma che non è riuscito a incidere in alcun modo. Per questo il centravanti iraniano avrebbe voglia di restare in nerazzurro: l’obiettivo è riscattarsi e dimostrare il suo vero valore.

Ma a quanto pare Chivu non è intenzionato a puntare su di lui. Nel Mondiale per Club potrà valutare anche Valentin Carboni ed i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito. In teoria solo uno dei tre potrebbe restare a fare la quinta punta. La partenza di Taremi, infatti, servirebbe a fare spazio a due innesti: oltre al sopra citato Bonny del Parma, si punta ancora al danese Hojund, sperando che il Manchester United possa aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto.