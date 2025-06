Colpo in Giappone: UFFICIALE, debutto al Mondiale per Club

La competizione internazionale vedrà molte squadre con profili differenti vista la sessione di calciomercato extra: un acquisto è ormai definito

La sessione speciale di calciomercato sta sicuramente regalando diverse sorprese e colpi importanti. Reijnders al Manchester City è uno di questi. Ma sono diverse le squadre che si sono mosse per provare a rendere la squadra completa con l’obiettivo di ambire a risultati importanti nella competizione. Ormai siamo arrivate alle ultime ore e quindi sembra difficile che si possano chiudere ulteriori colpi.

Intanto una delle squadre nel girone dell’Inter ha piazzato una operazione importante in ottica Mondiale per Club. Il giocatore è già negli Stati Uniti e si stanno preparando con attenzione alla competizione. I nerazzurri sono sicuramente favoriti per il passaggio del turno, ma non è da sottovalutare nulla visto anche i nuovi acquisti.

Inter attenta, un avversario del Mondiale si rinforza

L’Inter si presenterà con diversi volti nuovi al Mondiale. Sucic e Luis Henrique sono solamente due dei giocatori che non hanno fatto parte della rosa durante la stagione appena conclusa. Ma anche altri club si sono andati a rinforzare per provare a sorprendere i nerazzurri e non solo.

Calciomercato, colpo degli Urawa Red Diamonds: arriva il bomber

L’Inter giocherà la seconda partita del Mondiale per Club contro i giapponesi degli Urawa Red Diamonds. I nipponici dovranno davvero sorprendere considerata la presenza del Monterrey e del River Plate. E per farlo sono andati ad acquistare uno dei giocatori in rampa di lancio nel campionato di seconda divisione.

Stiamo parlando di Hiiro Komori. L’attaccante giapponese negli ultimi sei mesi ha provato una esperienza in Europa senza troppa fortuna visto il poco spazio avuto nei sei mesi trascorsi in prestito al Sint-Truiden, prima divisione belga. Ma in carriera ha trovato la via del gol in 37 occasioni nelle 78 partite giocate nella Serie B nipponica. Per questo motivo resta un profilo da attenzionare al Mondiale per Club.

Komori arriva agli Urawa Red Diamonds dal JEF United Chiba e ha firmato un contratto fino a metà 2027. Ed ora è pronto a sfidare l’Inter per farsi notare da altre squadre europee.

Mondiale per Club: cresce l’attesa per l’Inter

Gli Urawa Red Diamonds è solo una delle squadre presenti nel girone dell’Inter. Molto probabilmente lo scontro diretto per il primo posto sarà quello contro il River Plate nell’ultima giornata. Ma l’esordio con il Monterrey indirizzerà il cammino dei nerazzurri.